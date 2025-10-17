Pellegrini: "En octubre no hay finales, pero es un rival directo"

Manuel Pellegrini dejó claro que "en octubre no se puede hablar de final" el partido de este sábado en La Cerámica (18:30) ante el Villarreal, pero sí que es un encuentro "muy importante" por los puestos europeos en el que "un triunfo no sólo significaría sumar tres puntos sino también restarle a un rival directo". El único descarte confirmado es Bakambu, que se quedará en Sevilla haciendo trabajo físico tras haberse reintegrado hoy al grupo tras los compromisos con sus selecciones. Antes del encuentro tendrá que descartar a otro futbolista más, indicó, al tiempo que dejó entrever que repetirá con la pareja de centrales Natan-Valentín Gómez mientras Marc Bartra y Diego Llorente cogen ritmo de competición.

Parón: "Sabemos que son parones obligados en la temporada y uno no sabe si vienen bien o mal. Cada partido es independiente y hay que estar con mentalidad de ir a ganar".

Duelo: "Es un rival directo los últimos años por Europa. El año pasado peleamos con el Villarreal, pero con la final de la Conference League perdimos puntos y ellos ganaron los últimas cinco jornadas. Tendremos que hacer un gran partido".

Descartes: "Ojalá tuviera que hacer descartes todas la semanas y no citar a varios jugadores del filial. Con tres competiciones hay oportunidades para todos. Vamos a ir 24 a Villarreal y Bakambu se quedará trabajando aquí al haberse reintegrado hoy a los entrenamientos".

Trayectoria: "Han sido cinco años muy positivos aquí y con cinco clasificaciones para Europa que han sido muy importantes para el club. Este avance se ha realizado con ventas de jugadores importantes y el plantel cada año ha respondido a una exigencia y ambición que trato de inculacar desde el primer minuto. El compromiso de los jugadores con el sistema de juego nos permite seguir cambiando nombres, no objetivos, y siempre con un punto más de ambición sobre lo ya logrado. Desde el primer minuto intentamos llegar a lo más alto que nos permiten nuestras cualidades deportivas".

Bellerín: "A mí los datos que avalan su buen momento no me causan impresión. Es un futbolista que muy joven lo compró el Arsenal y jugó allí varios años. Aquí ha rendido, aunque desgraciadamente tuvo una lesión larga que le impidió mostrar sus capacidades. Ahora vuelve a ser el mismo jugador, pero con más experiencia y recursos. Me alegro por él, porque lo pasó mal por la lesión larga".

Duelo: "Es un partido que marca objetivos. El primero es ganar al Villarreal y sumar tres puntos, restándole tres al rival directo, pero el siguiente encuentro es igual de importante. En octubre no podemos estar pensando en objetivos para mayo".

Isco: "Me alegra mucho ver a Isco sin muletas, porque eso dice que puede caminar sin dolor. El cuerpo médico decidirá la carga de trabajo, aunque será difícil que vuelva antes del próximo parón. En cuaquier caso lo llevaremos con la cordura necesaria".

Centrales: "El tema del doble central izquierdo quedó determinado por sus actuaciones. El primer partido les costó, pero después rindieron a buen nivel. Veremos cómo hacemos la incorporación de Bartra y Llorente, que tuvo una lesión más larga. Hay muchos partidos y veremos cómo se reintegran para tener lo más lógico , un derecho y un izquierdo, pero podemos jugar con dos diestros o dos zurdos como hasta ahora".

"Balones parados: "Siempre estamos evaluando la parte defensiva y ofensiva. Creo que para pelear por Europa la media ideal es recibir un gol por partido y en eso estamos ahoras. Los goles a balón parado son acciones puntuales de un momento. Intentaremos reducir esa cantidad de tantos encajados".

Deossa: "Se ha integrado con el grupo tras una baja larga, así que veremos cómo se reintegra con los distintos partidos que tenemos".

Champions: "Ganar al Villarreal es sumar tres puntos y restarle tres a un rival directo. De ganar nos pondríamos terceros y siempre es mejor defender lo que uno ha conseguido a depender de otros resultados para lograrlo. Es un partido importante, pero no una final ni mucho menos".

Amrabat: "Fue con su selección la primera semana pero desde el lunes está aquí trabajando y recuperado de una pequeña lesión muscular sin gravedad. Trabajó con nosotros con normalidad".

Pablo García: "Creo que hizo un campeonato bueno. Quedó eliminado y ya está con nosotros peleando un puesto con jugadores importantes en esa posición".