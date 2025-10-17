Villarreal, el invitado que dejó sin Champions al Betis de Pellegrini

No es ningún secreto que desde la directiva del Betis se piensa que el salto a la Liga de Campeones es posible. En la planta noble del Benito Villamarín, incluso, existe la creencia de que es un hito que se podría haber peleado ya antes con más firmeza, y a eso hay que unirle, en estos momentos, la incertidumbre que existe en torno a la renovación de Manuel Pellegrini. Sus cinco clasificaciones consecutivas para jugar otros torneos continentales parece que no terminan de ser suficiente para la ampliación de su contrato, pero a pesar de ello, el chileno y sus pupilos buscan de verdad ese paso más que la pasada campaña se perdió precisamente contra el Villarreal, rival este sábado del cuadro heliopolitano, en el último Domingo de Ramos. Fue el pasado 13 de abril, que empezó muy bien y que acabó, sin embargo, enterrando el sueño de jugar la Champions.

A esa cita llegó el conjunto bético, sexto, a tres puntos del cuadro castellonense, quinto, después de empatar en Montjuïc (1-1), como la tropa de Marcelino, que se dejó dos puntos en La Cerámica ante otro rival directo como el Athletic (0-0). En la primera vuelta los de Manuel Pellegrini habían ganado por 1-2 (jornada 17) con los goles de Vitor Roque y Lo Celso (redujo distancias Álex Baena), por lo que el goal average también estaba en juego en ese encuentro de la jornada 31 en el Benito Villamarín. Un triunfo le valía al Betis para asaltar la quinta posición y colocarse para encarar la recta final del curso en puestos de Liga de Campeones con siete partidos (y un calendario propicio) para defender ese quinto lugar.

Y no pudo comenzar mejor el encuentro, pues los verdiblancos, ya con las primeras hermandades del día en la calle, se adelantaron con un gol de Ruibal gracias a una volea desde el fuera del área. Explosión de júbilo en Heliópolis, donde el sueño de la Champions empezaba a tomar forma. En ese momento el Betis era quinto, a tres puntos de la cuarta posición del Athletic.

Pero el sueño comenzó a tornarse en pesadilla en la recta final del primer tiempo. Antes, Thierno Barry remachó en el área un balón suelto en un córner que pudo defenderse mejor para empatar. Lo peor, sin embargo, llegaría justo antes del descanso cuando Diego Llorente se echó al suelo lesionado, cuando estaba siendo uno de los mejores jugadores en la temporada. La lesión tendinosa proximal en los isquiotibiales izquierdos de grado avanzado, que requirió incluso cirugía, le impidió no sólo acabar la temporada, sino empezar la actual. Regresó el pasado 19 de septiembre ante la Real Sociedad y volvió a recaer tras jugar sólo 45 minutos.

La ausencia del madrileño se dejó sentir y al inicio de la reanudación el ex bético Ayoze se coló entre los centrales, pinchó en el área un pase en largo y materializó el 1-2, a la postre definitivo, pese a que el árbitro escamoteó un penalti, a instancias del VAR, a Lo Celso e Isco falló un mano a mano ante el portero rival.

De porder estar quinto, igualado a puntos con el Villarreal y con el average a favor, la derrotó cercenó las opciones heliopolitanas de Champions al quedarse a seis puntos de su rival, una distancia imposible de reducir con la distracción de la Conference League de por medio. Y es que el calendario bien hubiera permitido a los de Pellegrini defender su puesto de privilegio. De hecho ganó los siguientes tres encuentros (1-3 al Girona, 5-1 al Valladolid y 1-2 al Espanyol), empató en casa con el Osasuna (1-1 tras adelantarse en el marcador e igualar después Budimir) y en Vallecas (2-2 tras igualar un 2-0), perdió con el Atlético de Madrid (4-1) y sin jugarse nada en la última jornada no pasó del empate ante un Valencia que tampoco se jugaba nada. Esto es 12 de 21 puntos posibles. El Villarreal sumó cuatro más, 16, pero empatando con la Real Sociedad (2-2) en la siguiente jornada tras ganar en Sevilla y perdiendo después con el Celta (3-0).

Jugando al fútbol ficción, podría imaginarse que llegados a este punto el Betis tendría (de mantener sus resultados) cinco puntos más que los castellonenses, y no uno por debajo como estaba en esa jornada 33. Eso sí, el conjunto levantino ganó sus últimos cinco partidos con los de Pellegrini apretando, pero las semifinales de la Conference League despistaron a los verdiblancos y el sueño de la Champions voló.