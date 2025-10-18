El Villarreal - Betis de LaLiga, en directo

El conjunto verdiblanco, que no ha perdido aún como visitante, visita al mejor local de la liga con las únicas ausencias de Bakambu, por descarte, e Isco por lesión

El Betis visita en esta jornada 9 al Villarreal en un encuentro entre rivales directos por los puestos europeos que dirigirá el colegiado extremeño Hernández maeso en La Cerámica a partir de las 18:30.

Pellegrini ha recuperado efectivos y ha desplazado a todos sus futbolistas a excecpión de Bakambu, descartado, e Isco, que sigue recuperándose de su lesión. Ya tiene el chileno a sudisposición a Amrabat, Deossa, Diego Llorente y Marc Bartra, aunque sólo el primero partirá de inicio al ser una de las referencias de esa columna vertebral con la que cuenta el técnico. Con todo, seguramente repetirán en el eje de la zaga Natan y Valentín Gómez, ya que aunque "no es una final en octubre" el choque ante "un rival directo es muy importante".

MArcelino García Toral, que superará al propio Pellegrini como entrenador con más encuentros al frente del cuadro castellonense, mantiene las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, a las que se suma la del sancionado Santiago Mouriño, expulsado en el partido anterior.