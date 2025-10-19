La locura del banquillo del Betis en el gol de Antony

El partido entre el Villarreal y el Real Betis Balompié era de altísima tensión. Uno de esos partidos en los que se enfrentan dos rivales directísimos, que vienen teniendo una rivalidad deportiva muy elevada durante las últimas temporadas en esos puestos europeos y que tenían en esta jornada nueve de LaLiga EA Sports una oportunidad bastante buena para enviar mensajes directos a su rival. En este caso, el conjunto del Ingeniero dio una demostración de pelea, lucha y filosofía. Pelear hasta el final teniendo claro el camino. Destacó mucho la forma en la que buscaron los del Ingeniero el gol del empate, con tranquilidad, calma y sin precipitarse a pesar de la tensión de los últimos minutos. Y esta, se vio reflejada en el banquillo bético.

En el área técnica tan sólo se veía a Manuel Pellegrini, pero en el momento en el que el extremo diestro de Osasco golpeaba la pelota aparecieron absolutamente todos los integrantes del banquillo del conjunto bético como una exhalación a celebrar el tanto que le daba un punto importantísimo a los heliopolitanos.

Rubén Cousillas lideraba la locura bética

Eso sí, el nerviosismo también estaba instaurado en el banquillo del Villarreal. En el proceso de esa última jugada peligrosa del combinado verdiblanco estaban prácticamente todos los integrantes del banquillo del submarino amarillo de pie y pendientes del partido. Incluso el propio Thomas Partey estaba vestido de juego y con las manos en la cabeza, como si presagiase lo que iba a ocurrir unos segundos después. Antony anotaba y se desataba la locura. Todos los béticos invadieron el terreno de juego, corrían, saltaban y celebraban como si de una victoria que daba un título, el pase a una final o la clasificación a la propia Champions se tratase. No era ninguno de estos escenarios, pero la trascendencia del choque era notoria.

El segundo entrenador bético, Rubén Cousillas, fue el más eufórico de todos. Se abrazó a varios integrantes del cuerpo técnico y comenzó a saltar y gritar como si no hubiese un mañana. Además, varios aficionados béticos que estaban en la grada captaron el momento del final del partido. Tras el pitido final de Hernández Maeso salía disparado hacia el terreno de juego y seguía celebrando, sabedor de la importancia del punto cosechado y sobre todo, la forma tan significativa en la que se había conseguido. Una imagen también captada por la realización de Movistar +.

La ilusión se dispara en el beticismo

Con mensajes como este se inundaron las redes sociales tras el partido del Betis en La Cerámica. El conjunto bético sigue en puestos de UEFA Champions League y su próximo rival es el Atlético de Madrid, un equipo que no empezó demasiado bien el curso pero que a día de hoy, por posición en la tabla (aunque no por presupuesto), se compone como un rival directo más que visitará en una semana el Estadio de La Cartuja.