Pellegrini: "Buscamos el empate hasta el final con orden y con fútbol"

Manuel Pellegrini, siempre tranquilo, valoró positivamente el empate del Betis en Villarreal en un partido que parecía perdido. La aparición de Antony fue decisiva, pero más allá de eso el chileno destacó que su equipo fue "superior" al rival, un buen equipo que está hecho para grandes cosas y que es muy difícil de superar en su estadio.

"Estoy satisfecho por cómo conseguimos el punto. Íbamos perdiendo 2-0 ante un buen equipo en su casa y siempre es difícil remontar. Estoy contento por lo que hizo el equipo. En el primer tiempo trabajamos bien y nos fuimos perdiendo por un gol en la última jugada y fue un error nuestro, no fue una jugada de ellos cuando habíamos tenido tres o cuatro ocasiones de gol muy claras que no las definimos. Nos faltó el último pase. Creo que habíamos sido superiores, pero lamentablemente nos fuimos con un gol en contra. En el segundo tiempo intentamos seguir buscando y vino un segundo gol en nuestro mejor momento, pero el equipo no bajó los brazos, tiene mucha confianza en lo que hace y buscamos hasta el final con orden y con fútbol primero descontar y luego lograr ese empate", decía el Ingeniero en un resumen global de lo ocurrido en La Cerámica.

"Repito que por la manera en que se logró me voy muy contento. Por lo general ya en el partido, creo que fuimos muy superior al Villarreal y más jugando en su casa", reiteraba.

Pellegrini destacaba que fue primordial tener acierto en la segunda parte. "Los dos goles de Antony son de mucha calidad, de mucha precisión. Ya en el primer tiempo habíamos tenido algunas ocasiones incluso más fáciles y no se lograron hacer, pero el fútbol son errores y aciertos de ambos equipos y en términos generales fuimos superiores al Villarreal en su campo y no es fácil ser superior a este equipo. Juega muy bien y tiene jugadores muy desequilibrantes".

El preparador del equipo verdiblanco aseguró que no vio el posible penalti a Lo Celso y destacó que tanto Betis como Villarreal son dos equipos que no especulan con este tipo de fútbol. "Ambos equipos se dedican a jugar al fútbol, ellos tienen la fortuna de ponerse con dos goles con muy pocas ocasiones y nosotros tenemos la fortuna de empatar en el último minuto", zanjaba.

Por último, era preguntado por el protagonista del partido, el brasileño Antony, autor de los dos goles. "Lo dije hace tiempo, Antony el último partido que jugó fue en mayo, volvió ahora en el mes de septiembre cuando llegó. Es mucho iempo sin jugar, pero está con mucha madurez con balón y sin balón, aparece en carrera de 40 metros, va al frente, llega al área, trabaja en la recuperación y esa misma concentración le ha hecho amortiguar esa falta de precisión. Estos ds goles le van a venir muy bien"