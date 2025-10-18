Antony: "Queríamos los tres puntos, pero empatar también es importante"
El héroe de la tarde en Villarreal, autor de dos golazos, destaca la calidad de un rival como el Villarreal
Antony, al rescate con dos golazos (2-2)
El gran protagonista en el estadio de La Cerámica, el brasileño Antony, se mostró muy feliz al final del partido al ser entrevistado en el set de Movistar +. El extremo salvó al conjunto de Pellegrini con dos golazos, el último en el minuto 94, para darle al Betis un punto de oro ante un rival directo después de ir perdiendo por 2-0.
"Estoy muy feliz. Claro que nosotros queríamos los tres puntos, pero sabíamos la importancia que tenía este partido y es importante también no perder puntos. Conseguimos el empate ante un equipo de mucha calidad como el VIllarreal. Hay que pasar página, un punto también es importante y seguir ahí empatando o ganando nos da mucha confianza", decía el ex jugador de Sao Paulo, Ajax y Manchester United.
"Creo que empezamos muy bien el partido en la primera parte. Es verdad que el último pase nos faltó. Lo importante es que sumamos un punto fuera de casa y que seguimos ahí", añadía el brasileño, que valoraba el apoyo que le brindó la afición desplazada a la ciudad castellonense. "Tengo mucho cariño por la afición y siempre que juego lo hago para estas personas que tienen mucho cariño hacia mí", acababa.
