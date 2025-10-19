El Antony del Betis ya supera al del United: los números hasta el momento

El Real Betis Balompié cosechó un empate importantísimo en la tarde de este pasado sábado ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. No tanto a nivel clasificatorio (aunque mantiene la cuarta plaza y sigue a un punto del submarino amarillo manteniendo la presión del que viene por detrás en buena forma), pero sí a nivel de mensaje. Un equipo de autor, que pelea hasta el final, que no se rinde a pesar de las adversidades y que ha dejado claro que va a competir la última plaza de la zona azul de la tabla hasta el final de temporada, o al menos es la intención. Y la realidad es que este empate cosechado por los de Manuel Pellegrini tiene un protagonista con nombre y apellidos: Antony Matheus dos Santos. El brasileño, con dos goles, amarró un punto importante en una noche en la que hubo errores, hubo polémica y, finalmente, alegría para los béticos desplazados y los que vieron el partido por la pantalla.

Con los dos tantos del equipo de La Palmera, Antony ha cosechado un nuevo récord personal. Ya lleva los mismos goles en el conjunto verdiblanco que en el Manchester United en toda su estancia en la ciudad inglesa. Además, ya supera sus números globales al tener una asistencia más que en su anterior equipo. Y es que son 12 goles y cinco asistencias como jugador de los Red Devils en 96 partidos, mientras que en Heliópolis acumula los mismos tantos y seis asistencias tan sólo en 32 encuentros (exactamente un tercio de los choques disputados).

Un héroe más en un Betis colectivo

Pero a pesar de los buenos números y los dos tantos, los primeros 50 minutos del de Osasco en Villarreal no fueron nada buenos. Acumuló numerosas pérdidas de balón (y alguna de ellas pudo suponer un gol en contra de no ser por el buen hacer de Pau López) y en el uno contra uno ante Alfonso Pedraza salió perdedor en la mayoría de duelos. Pero este tipo de futbolistas suelen aparecer en muchas ocasiones cuando menos se les espera. En otras, necesitando sólo dos chispazos dentro de un día gris. Por eso valen tanto dinero, y es lo que le ocurre a Antony. Dos disparos con la zurda al palo largo, traje de héroe y un punto que se va directo al casillero del estadio de La Cartuja.

La anterior jornada fue Pau López con el penalti en el minuto 100. Esta jornada ha sido Antony. Dos héroes que se llevan los focos de un equipo de autor como es el de Manuel Pellegrini. Además, los últimos minutos del partido en Castellón lo reflejan a la perfección. Un equipo que no se precipita, al que no le puede la ansiedad, que buscó con paciencia el hueco necesario para poder hacerle daño de verdad a su rival y que, con el trabajo de los titulares y los suplentes (estos con un papel determinante), consiguieron un buen resultado.

Un futbolista 'Iluminado'

"Estoy muy feliz. Claro que nosotros queríamos los tres puntos, pero sabíamos la importancia que tenía este partido y es importante también no perder puntos. Conseguimos el empate ante un equipo de mucha calidad como el Villarreal. Hay que pasar página, un punto también es importante y seguir ahí empatando o ganando nos da mucha confianza", sentenciaba el brasileño tras el partido.

"Creo que empezamos muy bien el partido en la primera parte. Es verdad que el último pase nos faltó. Lo importante es que sumamos un punto fuera de casa y que seguimos ahí. Tengo mucho cariño por la afición y siempre que juego lo hago para estas personas que tienen mucho cariño hacia mí", acababa.