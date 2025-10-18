Lanzan una botella a Antony tras el gol del Betis; Aitor Ruibal lo salvó del impacto

Punto clave del Real Betis Balompié en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal en un partido marcado por la remontada del conjunto verdiblanco y la polémica. Por un lado, en el césped, con el penalti no señalado por el colegiado principal ni revisado por el VAR sobre Giovani Lo Celso y luego en la grada, con un acontecimiento totalmente condenable por parte de un aficionado del submarino amarillo tras el segundo gol de Antony que culminaba la remontada bética y rescataba un punto para Sevilla.

En las imágenes captadas por las cámaras de Movistar+, se ve perfectamente cómo Antony se acerca a la zona límite del terreno de juego señalándose el tatuaje para celebrar el gol del empate y dedicándoselo a la zona en la que estaban los béticos, cuando de pronto aparece una botella azul lanzada desde la grada. Aitor Ruibal metió la mano por medio e impidió que esta impactase en el extremo brasileño. Tras esto, los futbolistas béticos rápidamente recriminaron a la grada este acto y avisaron al árbitro.

El colegiado avisó al delegado del partido

Tras este acontecimiento, Hernández Maeso se acercó a la zona de banquillos con celeridad para informar de lo ocurrido al delegado de campo del Villarreal y transmitirle la orden de comunicar por megafonía que parasen este tipo de actos totalmente condenables.

"Estoy muy feliz. Claro que nosotros queríamos los tres puntos, pero sabíamos la importancia que tenía este partido y es importante también no perder puntos. Conseguimos el empate ante un equipo de mucha calidad como el Villarreal. Hay que pasar página, un punto también es importante y seguir ahí empatando o ganando nos da mucha confianza", comentaba Antony en las cámaras de la retransmisión tras el partido.