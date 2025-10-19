Los partidos señalados los deciden las estrellas y Antony lo es

Los partidos señalados en el calendario por su especial relevancia son para los jugadores llamados a marcar diferencias. Y en Villarreal, cuando el Betis estaba muy tocado con ese segundo gol que hizo Moleiro, emergió la imponente figura de Antony para levantar a su equipo de la lona, primero, y llevarlo luego hasta un empate que supo mucho a victoria por el desarrollo del partido, primero, y por arrancarlo del feudo de un enemigo directo por esa preciada plaza de liga de Campeones. Al lado del brasileño también volvió a brillar Pablo Fornals, que está en su mejor momento como bético.

Pablo Fornals | La ausencia de Isco se hace menos dura con su talento y al fin la regularidad

Manuel Pellegrini adelantó esta vez a Pablo Fornals hasta su querencia natural, los tres cuartos de campo, para que desequilibrara con su manejo de los tiempos y los espacios. Está en un momento óptimo de finura y confianza y por fin ha añadido constancia, regularidad, a algo innegable, su talento. Esta vez, dos servicios Antony para dos goles.

Antony | Le estaba faltando ser más egoísta para desequilibrar... hasta que salió el crack

El brasileño no quiere que nadie lo tache de individualista y muestra partido a partido su tendencia a buscar el juego asociativo con su visión y su toque, pero en la primera parte, debió encarar y buscar su regate en alguna ocasión y prefirió un pase intrascendente. Lo corrigió con creces rescatando al Betis con sus golazos.

Abde | El equipo no explotó del todo su superioridad

El marroquí volvió a encontrar una vía hasta el área con sus eléctricas carreras ante el inexperto Pau Navarro, quien jamás se anticipó a las maniobras del bético. Sin embargo, echó de menos que los compañeros lo surtieran de más balones para seguir percutiendo. Llamó la atención que lo relevara Ruibal.

Amrabat | Algo incómodo con tanta ida y vuelta

El impasible marroquí estaba dando otra lección de sentido táctico para acudir a las ayudas y coberturas a un lado y otro. No obstante, cuando afloraron los espacios en la medular con ese fútbol tan de ida y vuelta, le costó más imponer su habitual manejo de las situaciones y hasta falló algún pase fácil.