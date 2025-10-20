Un Betis competitivo aun con once cambios

Con el arranque de la competición europea Manuel Pellegrini empezó a tirar más de sus amplias rotaciones, consciente de que jugar jueves y domingo (lunes, a las 21:00 con el Atlético, en este caso) tiene efectos en el rendimientos de los futbolistas. Con todos los jugadores disponibles, a excepción de Isco, el técnico hará cambios para visitar este jueves al Genk en la tercera jornada de la Liga Europa, después de empatar con el Nottingham Forest (2-2) y ganar al Ludogorets (0-2).

Las rotaciones están aseguradas, pero ¿cuántas? Casi sin bajas, el técnico chileno tiene para elegir y podría incluso cambiar el equipo completo respecto al que salió de inicio en La Cerámica y aun así dispondría un once inicial con garantías para afrontar el choque en tierras belgas.

Lo normal es pensar que Álvaro Valles regrese a la portería en lugar de Pau López. El catalán jugó el primer encuentro del torneo ante el conjunto inglés, pero el de La Rinconada ya fue titular en Bulgaria y la Liga Europa parece ser su competición.

En defensa contra el Villarreal salieron de inicio en los laterales Bellerín y Junior. No sería raro que Ángel Ortiz y Ricardo ocupasen las bandas. En el eje de la zaga Marc Bartra y Diego Llorente están recuperados, aunque no parece lo más conveniente alinearlos juntos viniendo de lesión. La posibilidad está ahí, pero como quiera que Natan lo ha jugado todo hasta ahora le toca descansar (aunque tiene físico para aguantar lo que le echen). Como con la Real Sociedad no sería extraño que Bartra y Diego Llorente se repartieran un tiempo cada uno junto a, en este caso, Valentín Gómez.

Otro que podría tomarse un respiro es Amrabat. Sergi Altimira ha jugado los dos encuentros europeos previos y estará de inicio ante el Genk. A su lado, en ese posible vuelta de calcentín para cambiar los 11 futbolistas, podría estar Deossa, si bien lo más lógico es que Marc Roca siga teniendo continuidad para ir ganando ritmo tras su larga lesión.

Contra el Ludogorets Pellegrini cambió toda la línea de mediapuntas respecto a la que dispuso antes en el triunfo contra Osasuna, pasando de un Antony-Fornals-Abde a un Chimy Ávila-Lo Celso-Riquelme. Por la derecha esta vez el preparador bético tiene la posibilidad de contar con Pablo García, al contrario de lo que pasó en ese triunfo. Y en la delantera el cambio está claro: Bakambu por Cucho Hermández.

En el estreno en la segunda competición continental contra el Nottingham Forest hace casi un mes Pellegrini hizo cuatro cambios respecto al duelo anterior contra la Real Sociedad. Mantuvo a Pau López en portería, a Natan, Anrambat, Abde y Antony, entre otros. Las variaciones fueron la entrada de Ángel Ortiz (por Bellerín), Valentín Gómez (por Diego Llorente), Sergi Altimira (por Fornals) y Bakambu (por Cucho Hernández). Ya frente al Ludogorets las rotaciones se elevaron hasta ocho respecto al anterior encuentro, ante el Osasuna, siguiendo sólo la pareja de centrales que formaron Natan y Valentín Gómez (Diego Llorente y Marc Bartra aún lesionados) y Marc Roca.