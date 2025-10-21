Todo sobre el Genk: así juega el rival del Betis en la Europa League

Tifo de los aficionados del Genk en el último partido de la Europa League ante el Ferencvaros en el Cegeka Arena.

El Betis se enfrenta este jueves al Koninklijke Racing Club Genk, club que se fundó en 1988 por la fusión entre el KFC Winterslag y el Waterschei SV Thor. A partir de ahí, ha conquistado cuatro títulos de la Jupiler Pro League y cinco Copas de Bélgica, disputando incluso la Liga de Campeones en alguna ocasión.

Este curso lo hace en la Europa League, donde busca, primeramente, un lugar entre los 24 primeros (grupo de 36) para seguir vivo en la competición, siendo actualmente decimoctavo con tres puntos, tras ganar al Glasgow Rangers (0-1) en el primer partido de la actual Fase Liga y perder en su estadio, el Cegeka Arena (capacidad para unas 25.000 personas), frente al Ferencvaros (0-1). Un conjunto belga que de la mano del técnico alemán Thorsten Fink intentará ponerle las cosas muy difíciles a los verdiblancos.

PLANTILLA

El Genk tiene un valor de plantilla actual de 144,90 millones de euros, llamando la atención que de esa cifra, 23 corresponden a la joven perla griega Konstantinos Karetsas, medio centro de 17 años. No obstante, también destacan otros jugadores, como el lateral diestro Zakaria El Ouahdi, que anda todavía con problemas en el hombro y es en estos momentos es el máximo goleador de su equipo en el torneo belga con cuatro goles; el delantero de Corea del Sur Hyeon-gyu Oh, que le sigue con uno menos (3); el extremo izquierdo nigeriano Yira Sor y el también extremo, en este caso diestro, Jarne Steuckers.

Thorsten Fin da instrucciones a sus jugadores en un partido de la ronda previa de la Europa League de este curso. / Pawel Jaskolka / Efe

Futbolistas a tener en cuenta en un Genk que este verano vendió por cantidades muy importantes a dos de sus principales futbolistas, el delantero centro Tolu Arokodare (al Wolverhampton por 26 millones de euros) y al veloz extremo izquierdo Bonsu Baah (al Al-Qadsiah saudí por 17 millones).

ESTILO DE JUEGO

El Genk, octavo en la clasificación de la Jupiler Pro League con 15 puntos –a 11 del líder, el Saint-Gilloise–, lleva 4 victorias 3 empates y 4 derrotas, con 16 goles a favor y 16 también en contra. Por ello se encuentra justo en mitad de la tabla –la máxima competición belga consta de 16 equipos–, lo que refleja la irregularidad de un equipo que si bien arriba está demostrando que tiene pegada, en defensa no termina de ser muy fiable.

El delantero surcoreano Hyeon-gyu Oh, en el momento de marcar de penalti el gol del triunfo ante el Rangers. / Robert Perry / Efe

Fink viene usando su clásico 4-2-3-1 de carácter ofensivo en el que predomina la posesión de la pelota en campo contrario. Un equipo que no renuncia al ataque, valiente, que le gusta combinar y ser vertical por los extremos, intentando también a menudo sorprender con disparos desde media distancia.

PUNTOS FUERTES

El Genk tiene a buenos lanzadores de falta y jugadores con buen disparo, como es el caso del mencionado Konstantinos Karetsas. Además, ataca los espacios siempre con sus dos extremos y tiene una mentalidad fuerte, pues no baja los brazos si se pone con el marcador en contra. Las acciones ofensivas a balón parado es otro de sus puntos fuertes, por lo que tendrá el Betis que estar atento a ese aspecto.

PUNTOS DÉBILES

Si en ataque tiene argumentos, en defensa tiene el Genk que mejorar, pues sufre en los balones aéreos (centros laterales) y en las acciones a la contra del rival. Además, suele conceder siempre ocasiones al oponente, de ahí que en estos momentos le falte contundencia atrás.