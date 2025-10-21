Amrabat se quedará en tierra y no viaja con el Betis a Genk

Sofyan Amrabat, recién salido de una lesión muscular, que ya jugó en La Cerámica el sábado, es baja en la convocatoria de 24 futbolistas que viajarán a Bélgica para el partido que el conjunto del chileno Manuel Pellegrini disputará este jueves frente al Genk (18:45) de la primera fase de la Liga Europa.

El internacional marroquí, cedido por el Fenerbahçe, no forma parte de la lista de citados por precaución, al haber superado recientemente una dolencia en el muslo derecho, aunque no ha sufrido ninguna recaída de dicha lesión "miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho", precisaron fuentes del club.

Amrabat, quien regresó este martes al trabajo con el grupo con un vendaje en esa zona, reapareció el sábado en el empate de su equipo en La Cerámica de Villarreal (2-2), donde jugó los 90 minutos después de que se hubiera perdido el choque liguero ante el Espanyol por dicha lesión sufrida en la anterior cita europea contra el Ludogorets búlgaro.

A la relación de convocados facilitada este martes por Pellegrini vuelve, por el contrario, el delantero congoleño Cédric Bakambu, quien no fue citado para el encuentro ante el Villarreal, una vez que sólo pudo hacer un entrenamiento con sus compañeros tras su tardío retorno de los compromisos internacionales con la selección de su país.

Bakambu por Amrabat es el único cambio en la citación del Betis para el partido del jueves en el Genk Arena, donde el conjunto de Pellegrini buscará su segundo triunfo en esta primera fase de la Liga Europa, después de que en la primera jornada empatara 2-2 en casa ante el Nottingham Forest inglés y de que en la siguiente ganara 0-2 en Razgrad (Bulgaria).

Sigue de baja por una lesión de larga duración el mediapunta Isco Alarcón, que apura etapas para su vuelta a los terrenos de juego tras su operación de peroné del pasado verano.

La convocatoria completa para la visita al Genk belga la forman los porteros Álvaro Valles, Adrián y Pau López; los defensas Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Valentín Gómez, Ángel Ortiz, Junio Firpo y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Altimira, Fornals, Abde, Riquelme, Deossa, Lo Celso, Marc Roca y Ruibal; y los atacantes Antony, Chimy Ávila, Cucho Hernández, Bakambu y Pablo García.