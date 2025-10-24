Así queda la clasificación de la Europa League tras el empate del Betis en Genk

Mal partido del Real Betis Balompié en una tarde gris, con tiempo desapacible y contra un rival inferior pero motivado. Los ingredientes que siempre parece que dan resultado en la coctelera del conjunto de Manuel Pellegrini. Poco a poco fueron dejando escapar dos puntos en un partido en el que ninguno de los dos equipos generó demasiadas ocasiones de peligro. Tan sólo un disparo del Genk en al palo en los últimos minutos puso en alerta a aquel que se encargaba de cambiar los números en el luminoso. Además, también se debe tener en cuenta el rendimiento de muchos futbolistas sobre el terreno debe juego, que jugándose un puesto de titular no dieron el 100%.

Uno de ellos fue Lo Celso. Llegó un punto del partido en el que Pellegrini comprendió que no estaba ni se le esperaba, por lo que colocó en su sitio a un intrascendente Chimy Ávila. Antony decidió con la tarjeta amarilla que le sacaron que no podía jugar demasiado en Bélgica, Rodrigo Riquelme siguió demostrando que Abde está varios escalones por encima y Cédric Bakambu, esperan en el Betis que fuese debido a la lluvia, tenía la pólvora mojada.

El Betis suma en tres partidos

Después de los resultados de la tercera jornada de la UEFA Europa League, la clasificación de la fase de liguilla queda de la siguiente forma:

Los ocho primeros clasificados son: Midtjylland, SC Braga, Lyon, Dinamo Zagreb, Plzen, Friburgo, Ferencvaros y Brann.

Del noveno puesto al vigesimocuarto son: Celta, Aston Villa, Lille, Go Ahead Eagles, Young Boys, Fenerbahçe, Oporto, Betis, Nottingham Forest, Bolonia, Genk, PAOK, Celtic, Panathinaikos, Roma y Basilea.

Los últimos doce equipos de la clasificación, que por ahora estarían eliminados, son: Feyenoord, Ludogorets, Sturm Graz, FCSB, Stuttgart, Estrella Roja, Maccabi, Niza, Salzburgo, Utrecht y Rangers.

El conjunto verdiblanco suma ya cinco puntos de nueve posibles tras este empate, colocándose a cuatro puntos de los tres equipos que van en cabeza y han hecho pleno de victorias (uno de ellos el Lyon, su próximo rival) y a uno de la octava plaza.

Las fechas de la competición

Tras este partido, el siguiente encuentro del conjunto verdiblanco en la competición del viejo continente será el próximo 6 de noviembre en un duelo de altura, ante el Olympique Lyon en la vuelta de la Europa League al estadio de La Cartuja. A partir de aquí, es importante destacar cuáles serán los próximos partidos del conjunto verdiblanco en la competición:

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Olympique Lyon.

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Utrecht.

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025 a las 18:45 horas ante el Dinamo de Zagreb fuera de casa.

Jornada 7: 22 de enero de 2026 a las 18:45 horas ante el PAOK fuera de casa.

Jornada 8: 29 de enero de 2026 a las 21:00 horas ante el Feyenoord.

De igual forma, si el combinado de La Palmera termina clasificándose para la siguiente fase, tendrá que tener muy en cuenta cuáles serán las fechas de las eliminatorias a lo largo del curso: