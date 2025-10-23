Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Genk

Pocos jugadores verdiblancos recordarán con agrado su actuación en la fría tarde-noche belga. El Betis quiso repetir su plan ante el Ludogorets, victoria sin daños colaterales, pero el Genk, sin ser un rival que vaya a aspirar a llegar lejos en esta Europa League, tiene más nivel que los búlgaros e incluso estuvieron a punto de llevarse el partido con ese tiro de Oh a la cepa del poste.

Álvaro Valles Sólo se tuvo que emplear en el tiro lejano de Nkuba que se envenenó y buscaba colarse junto a su palo derecho al rozar la pelota en Bakambu.

Aitor Ruibal Menos activo de lo que acostumbra. Si hasta el catalán se muestra tibio...

Bartra Un partido ideal para soltar piernas y volver a coger ritmo. Así fue.

Valentín Gómez Cada vez más asentado con su justo punto de agresividad y su buen sentido de la anticipación.

Ricardo Rodríguez Su parsimonia invita a pensar en que tarde o temprano se le van a colar por detrás. Sufrió ante el griego Karetsas, sin duda el mejor del cuadro belga.

Deossa Sin noticias de ese jugador ‘box to box’ capaz de irrumpir.

Altimira Era un partido para dar un paso adelante y reivindicarse ante Marc Roca, que le está comiendo la tostá, pero el chaval no apretó.

Antony Lo quiere jugar todo cuando era la ocasión para tomarse un descanso. La tarjeta amarilla lo sacó del pleito al descanso.

Lo Celso Deesesperante su discontinuidad, que lastró mucho el juego de ataque de los verdiblancos.

Rodrigo Riquelme Amaga, amaga y amaga.

Bakambu Ni siquiera él apareció en un partido de los que ha solido aprovechar con su instinto en los últimos metros.

Pablo García Le puso las ganas que no le puso el equipo, pero no estaba el decorado para él. Un tiro centrado.

Fornals Tampoco sacó del bloqueo mental a los suyos.

Abde Dos carreras que se diluyeron pronto.

Chimy Ávila Nada.

Cucho Hernández Un tiro a las nubes.