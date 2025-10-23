El Genk - Betis de la Europa League, en directo

El Betis afronta de nuevo a domicilio, tras el triunfo contra el Ludogorets, la tercera jornada de la Europa League con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que lo asienten entres los ocho primeros que se clasifican de forma directa a la siguiente ronda sin pasar por el play off previo. El cuadro bético, con el arbitraje del azerí Elchin Masiyev, sigue firme en este arranque de temporada y busca mantener su buen momento aun con las esperadas rotaciones

Sólo Isco, lesionado, y Amrabat, para no forzar, se han quedado en Sevilla y no está disponibles para Manuel Pellegrini, que confía en mantener el nivel mostrado ante el octavo de la liga belga que en Europa acumula un triunfo (Rangers) y una derrota (Ferencvaros).