Valentín Gómez avisa en el Betis

El Real Betis Balompié no pasó del empate a cero en el campo del Genk en la tercera jornada de la fase de liguilla de la UEFA Europa League. Los verdiblancos realizaron un partido muy pobre, sin ninguna ocasión seria de peligro y quizá pudiendo perder en el único error defensivo que tuvieron los de La Palmera en los últimos instantes del choque. Un balón filtrado a la espalda de Valentín Gómez provocó un disparo al palo del equipo rival que finalmente salió escupido fuera de la portería de Álvaro Valles. Quizá, esa fue la noticia positiva del viaje a tierras belgas, una portería a cero que, al menos, le da al conjunto verdiblanco algo de más seguridad defensiva.

Ya no simplemente por el hecho de no haber encajado gol, sino también porque los dos futbolistas que jugaron en esta demarcación, Valentín Gómez y Marc Bartra, fueron sin duda los más destacados del partido en clave visitante. Sobre todo el argentino, que mandó un claro mensaje respecto a su papel en este Betis con su rendimiento.

Valentín Gómez persigue un balón ante Heymans. / Tom Goyvaerts | Europa Press

Los datos de un partido inconmensurable

Valentín Gómez fue el futbolista sobre el terreno de juego que más acciones defensivas con éxito completó, con un total de 16. También fue el mejor en la faceta de despejes (hizo 10 en todo el partido). De igual forma fue el primero en recuperaciones (7), en intercepciones (3), en pases precisos (91 pases acertados) y en pases largos con acierto (5). Además, de esto, dejó la portería a cero a pesar de esa pequeña distracción que supuso el balón al palo del Genk en los últimos instantes del duelo que le ha permitido sacar a relucir también la estadística de la portería.

Entre lesiones de algunos compañeros y su buen rendimiento, Valentín Gómez ya acumula un total de seis partidos consecutivos partiendo como titular en el Betis de Pellegrini. Llegó como ese cuarto central joven, sin experiencia en Europa, que tendría que estar mucho tiempo a la sombra de los veteranos, cogiendo ritmo competitivo y puliendo sus fallos, y lo que es a día de hoy es algo muy distinto. Es un futbolista que parece que lleva jugando en Europa varios años, rápido al corte, expeditivo, sin fallos groseros y que nunca se complica en la toma de decisiones. Es un defensa en sí mismo, sin excesivas florituras y dando importancia a lo importante: que no le metan gol a su equipo. Con su rendimiento, el mensaje es claro: está listo para ser titular en este Betis ante cualquier equipo.

Marc Bartra, ante el jugador del Genk Kayembe. / Olivier Matthys / Efe

Bartra se mostró muy cómodo con Valentín

El central catalán volvía a los terrenos de juego tras su lesión y volvía a hacerlo con una solvencia bastante llamativa, dando un buen nivel en la pareja de centrales y siendo de los mejores junto a su compatriota argentino. De hecho, hablaba después del partido tanto de lo que había supuesto el empate y sobre cómo se sentía junto al ex de Vélez.

"El Genk está acostumbrado a tener el balón en su liga y nosotros hemos estado compactos, sin conceder apenas una ocasión. Nos hemos encontrado bien Valentín Gómez y yo. Nos faltó crear ocasiones y meter goles", resumió el defensa, que se siente "cómodo con cualquiera" de sus compañeros al lado: "Con Valentín he estado bien, nos hablamos y nos sentimos seguros para crecer juntos y dar seguridad atrás para que los de arriba sean más creativos".