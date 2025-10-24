El posible once de Simeone en el Atlético para medirse al Betis

El Atlético de Madrid empieza a definir su once para el exigente duelo de este lunes ante el Real Betis en el Benito Villamarín. En la primera prueba seria de Diego Pablo Simeone, el técnico argentino introdujo dos novedades significativas respecto al equipo que cayó goleado (4-0) ante el Arsenal en la Liga de Campeones: Álex Baena y Clément Lenglet ocuparon los lugares de Alexander Sorloth y Robin Le Normand, respectivamente.

El once ensayado en la sesión de este viernes en Majadahonda estuvo formado por Jan Oblak en la portería; Marcos Llorente y David Hancko en los laterales; José María Giménez y Lenglet en el centro de la defensa; un mediocampo con Pablo Barrios y Koke Resurrección; las bandas para Giuliano Simeone y Nico González; y en ataque, Julián Álvarez, referencia ofensiva.

Le Normand y Sorloth, sacrificados

A falta de dos entrenamientos más antes de la visita al conjunto verdiblanco y con la única baja confirmada de Johnny Cardoso, lesionado, esa parece ser la base del once que maneja el cuerpo técnico. Thiago Almada también aparece como alternativa, aunque el argentino trabajó con el grupo de suplentes durante los ejercicios tácticos.

Baena, que fue titular el pasado fin de semana ante Osasuna y suplente en Londres, apunta a recuperar su lugar en el once. Lenglet, por su parte, regresa tras cumplir sanción en Liga y ser reserva en Champions, sustituyendo a un Le Normand que hasta ahora había jugado todos los partidos oficiales del curso como titular.

Giménez se consolida como titular tras su regreso

En defensa, José María Giménez se consolida tras su reaparición hace dos semanas frente a Osasuna. El uruguayo, que no jugaba desde el 20 de junio debido a su lesión en el Mundial de Clubes, ha recuperado su sitio en el eje central. En los costados, Llorente y Hancko mantienen la confianza de Simeone, mientras que Matteo Ruggeri no se ejercitó por una indisposición.

En el medio, la línea formada por Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nico González se mantiene como el núcleo habitual del técnico, con Julián Álvarez como indiscutible referencia ofensiva. Todo apunta a que Sorloth esperará su oportunidad desde el banquillo, al igual que Griezmann, que encadenaría su segundo partido consecutivo sin partir como titular.

El Atlético busca en Sevilla recuperar sensaciones tras el duro golpe en Londres y reafirmar su solidez en LaLiga frente a un Betis que también llega con necesidad de reivindicarse tras su gris empate europeo ante el Genk.