Simeone: "El Betis está muchísimo mejor que en años anteriores"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, destacó este domingo el gran momento del Betis antes del enfrentamiento de este lunes en el Estadio La Cartuja, donde los rojiblancos buscarán su primera victoria como visitantes en lo que va de temporada.

"El Betis está muchísimo mejor que años anteriores, siempre con la línea del entrenador, Manuel Pellegrini, que tiene una idea clarísima de juego, con un ataque valiente. Casi todos los partidos, yo diría que todos, mantienen un patrón que no varía y que refleja la valentía de su propuesta ofensiva. Además, están defendiendo bien y compitiendo muy bien en la Liga Europa", elogió Simeone en rueda de prensa tras el entrenamiento en el Metropolitano.

El técnico argentino reconoció el desafío que supone visitar al conjunto verdiblanco, en un duelo entre dos equipos situados en la parte alta de la tabla. Para el Atlético, además, supone un reto especial: romper la racha sin triunfos fuera de casa, ya que aún no ha logrado ganar a domicilio ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones.

"El desafío es continuo. No hay otra cosa que tener un desafío, querer más, seguir buscando ser mejores… Tenemos que encontrar ese 'botón justo' para lograr la regularidad fuera de casa", señaló el Cholo, consciente de que su equipo ha perdido buena parte de sus puntos lejos del Metropolitano.

Simeone subrayó que el Atlético le sigue exigiendo el máximo después de más de una década al frente del banquillo. "Llegamos con el club en un lugar extraordinario, gracias al trabajo de todos. Desde lo deportivo, hemos ayudado a que tenga su mejor versión a nivel mundial", recordó.

De cara al duelo en Sevilla, el preparador rojiblanco confirmó que Julián Álvarez será la referencia ofensiva y Álex Baena apunta a titular. "Baena es diferencial, tiene una gran visión de juego y nos hará muy bien estos años", aseguró. También destacó el papel de Thiago Almada, que esperará su oportunidad desde el banquillo: "Puede jugar por dentro o por fuera, tiene algo especial, como Griezmann, Julián o Baena".

Finalmente, Simeone volvió a recalcar la importancia del compromiso colectivo por encima de los nombres. "Cuando uno firma en un club, no firma para ser titular, sino para comprometerse con el equipo. Ese es el objetivo. Siempre, en estos 14 años, los que entran desde el banco nos han dado muchísimo", sentenció el entrenador colchonero.