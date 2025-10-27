Betis-Atlético: Una batalla por la ambición

Antony hace indicaciones en un entrenamiento reciente de los verdiblancos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El Betis tiene por delante esta noche en La Cartuja un reto mayúsculo. Vencer al Atlético de Madrid, un rival que siente muy cómodo cada vez que visita territorio verdiblanco, aunque el curso pasado cayó derrotado por la mínima (1-0) con un tanto en propia puerta de Giménez que hizo justicia en el marcador por el muy buen partido que firmaron los pupilos de Manuel Pellegrini.

Hoy, el objetivo de los de Heliópolis es el mismo, sumar tres puntos que supondría un golpe de autoridad y el aviso más firme de las intenciones de los de La Palmera este curso en cuando a luchar de verdad por un puesto en la Liga de Campeones.

Los verdiblancos tendrán que elevar el nivel mostrado en Genk si quieren tener opciones de lograr un resultado positivo

Para conseguir esa empresa de batir al Atlético, el Betis tendrá que elevar mucho más el nivel que el mostrado el pasado jueves ante el Genk. Los colchoneros no andan bien, ganaron por la mínima a Osasuna (1-0) y fueron arrollados por el Arsenal (4-0), pero el sello competitivo de Diego Pablo Simeone sigue vigente, la plantilla colchonera es de una calidad alta y el técnico argentino, además, le tiene tomada la medida al Betis (sólo ha perdido 2 de los 27 partidos en los que se ha medido el cuadro heliopolitano). Un aviso, por tanto, de que el cuadro verdiblanco tendrá que hacer un partido muy completo en defensa y ataque, con una intensidad alta, para tener opciones de salir victorioso ante conjunto de la capital de España.

Amrabat, en un entrenamiento reciente con los verdiblancos en la ciudad deportiva. / M. G.

Después de la sobredosis de rotaciones del técnico verdiblanco, volverá un once más reconocible, con la novedad principal de Amrabat. El marroquí, ya recuperado, será de la partida y todo apunta a que seguirá teniendo de acompañante a Marc Roca. A la portería debe regresar Pau López, con una defensa compuesta por Bellerín, Bartra, Natan y Junior. Delante del doble pivote ya mencionado estarán Antony, posiblemente Fornals y Abde, siendo el Cucho Hernández el futbolista más adelantado.

Simeone da instrucciones a sus jugadores en un entrenamiento reciente. / Fernando Villar / Efe

El Betis tendrá delante a un Atlético que busca su primera victoria de la temporada a domicilio en pos, también, de ese punto de inflexión que ya logró el pasado curso tras caer en el Benito Villamarín, pues a raíz de ahí ganó 15 encuentros consecutivos que lo llevaron, incluso, a llegar como líder al parón navideño.

Posibles alineaciones. / Dpto. de Infografía

De cara a este compromiso, Simeone recupera a al ex bético Johnny Cardoso, que se ha perdido los últimos ocho partidos por culpa de un esguince de tobillo. El internacional estadounidense estará al menos en la convocatoria, pues en cuanto al once todo parece claro en los rojiblancos, siendo una de las novedades Álex Baena. Así, Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, José María Giménez, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Álex Baena y Julián Alvarez apuntan a la titularidad, aunque con alguna opción también para Lenglet en lugar del ex futbolista de la Real Sociedad.

Simeone sólo ha perdido 2 de los 27 enfrentamientos que ha tenido ante el conjunto heliopolitano

Aun así, el Cholo tiene en el banquillo alternativas de mucho nivel, como Thiago Almada, Griezmann o Sorloth, entre otros; teniendo los banquillos (cambios) un rol importante a lo largo del partido para desnivelar la balanza en un partido muy atractivo.

Para el lado verdiblanco intentará que caiga Pellegrini, que vivirá un nuevo gran duelo táctico contra Simeone del que espera que su equipo salga victorioso, pues la cita está cargada de muchísima importancia para un Betis que, a pesar del horario del choque, volverá a estar arropado en la grada por cerca de sesenta mil hinchas que esperan ver a su equipo con el traje de gala para poder sumar tres valiosos puntos dentro de un reto mayúsculo.