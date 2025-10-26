Johnny Cardoso vuelve a casa: apto para estar en la cita ante el Betis
Simeone confirma la presencia en la convocatoria del ex jugador del conjunto verdiblanco
Amrabat y Johnny Cardoso, un posible duelo físico y táctico en el Betis-Atlético
Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, volverá a la convocatoria para el partido de este lunes contra el Betis al estar ya recuperado de un esguince de tobillo, según confirmó este domingo su entrenador, Diego Simeone.
"Está bien, haciendo un esfuerzo enorme para poder volver con el equipo, volvió hace poquito, tuvo una recaída mínima, pero tuvo un compromiso enorme para recuperarse lo más rápido posible, empezó a entrenar esta semana muy bien con nosotros y este lunes va a estar acompañando al equipo y después, decidiremos bien lo que haremos en consecuencia de lo que queremos para el partido", confirmó el técnico.
Cardoso, que ha sido baja en los últimos ocho encuentros de su equipo, desde la lesión sufrida el pasado 15 de septiembre, empezará previsiblemente como suplente.
"Ya empieza a estar en esa línea cual necesitamos. Un futbolista que creemos en él, buscamos que tenga su mejor versión y para eso tendrá que exigirse bastante", destacó Simeone, que contará con toda su plantilla disponible para un partido por primera vez en toda esta campaña.
También te puede interesar