Amrabat y Johnny Cardoso, un posible pulso físico y táctico en el Betis-Atlético

El Estadio La Cartuja se prepara para un duelo que promete librar una intensa batalla en el centro del campo. Este lunes, Betis y Atlético de Madrid se enfrentarán en un partido de alto voltaje, donde el choque entre Sofyan Amrabat y Johnny Cardoso –si el estadounidense tiene minutos tras realizar con normalidad los dos últimos entrenamientos a las órdenes de Simeone– se perfila como una de las posibles clave.

Mientras el marroquí, que sí apunta con más seguridad a la titularidad que el ex verdiblanco, se afianza como eje de contención y equilibrio del Betis, el estadounidense del Atlético debe representar la intensidad, presión y verticalidad que caracteriza a los colchoneros.

Amrabat, en un entrenamiento reciente con los verdiblancos en la ciudad deportiva. / M. G.

El duelo entre ambos no sería sólo físico, sino táctico, y podría determinar el ritmo y la dinámica del partido. Amrabat se ha convertido en un futbolista muy importante en este Betis. Su capacidad de anticipación y fortaleza física le permiten controlar la medular, proteger a los defensores y dar salida limpia desde atrás. El equipo verdiblanco confía en él para marcar el tempo y ofrecer estabilidad ante la presión rival.

Por su parte, Johnny Cardoso aporta al Atlético un perfil distinto. Es un jugador que presiona alto, corta líneas de pase y lanza la transición rápida cuando recupera el balón, a la espera este curso de convertirse en una pieza clave en la estrategia de Simeone para desequilibrar a equipos que buscan dominar la posesión.

Así, si este próximo lunes ambos coinciden sobre el terreno de juego de La Cartuja, puede ser un duelo muy interesante dentro de la batalla táctica que llevarán a cabo ambos equipos.