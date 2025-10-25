Andrés Guardado regresa al Betis con un nuevo rol

Sin duda alguna, Andrés Guardado es uno de los futbolistas que pueden ser considerados como grandes leyendas del Real Betis Balompié. Campeón de Copa del Rey en el año 2022 y con un rendimiento y profesionalidad intachable, ya dejó claro en su despedida del conjunto verdiblanco que su deseo era regresar en alguna otra faceta del club. De hecho, ya lleva varias semanas viviendo en Sevilla, merodeando los entrenamientos del combinado verdiblanco, hablando con Manuel Pellegrini y muchos miembros del cuerpo técnico y del vestuario. Además, en varios de los partidos del equipo bético en La Cartuja se le pudo ver en los palcos y zonas VIP. Su familia está feliz en Sevilla y el beticismo lo llevan en vena desde que se enfundó por primera vez la camiseta bética.

Pero el regreso del mexicano al Betis ya es una realidad. Tal y como han avanzado los compañeros de MARCA, ha comenzado a realizar las prácticas como ayudante de Dani Fragoso en el equipo Juvenil División de Honor del Real Betis Balompié. Un equipo que es líder de su grupo en liga, que es vigente campeón de la Copa del Campeones y que espera tener este curso un buen camino en la UEFA Youth League.

Andrés Guardado visita al Betis durante su estancia en Sevilla

Un curso con la vista puesta en el primer equipo

El Diploma - Licencia UEFA PRO en la Real Federación Española de Fútbol es el objetivo principal a día de hoy del mexicano y el Betis es el camino conductor perfecto para ello. El caso de Andrés Guardado es muy particular. Desde su retirada ha participado en una gran cantidad de entrevistas y podcast en los que ha sacado su faceta más analítica del fútbol, mostrando un amplio dominio de todos los aspectos del juego y confirmando así la voluntad que siempre ha tenido y que ya dejó clara en su despedida del club heliopolitano: quería seguir ligado al mundo del fútbol y posiblemente en los banquillos.

"Me estoy preparando para ser entrenador. Me encanta, me encanta la cancha, analizar rivales, jugadores, esquemas tácticos... Me gusta y creo que seguramente, después de pasar de la cancha, muy posiblemente buscaré oportunidades en los banquillos", dijo hace dos años en una entrevista con MARCA.

Manuel Pellegrini y Andrés Guardado se abrazan en la despedida del mexicano / Juan Carlos Vázquez Osuna

El futuro, muy abierto

Más allá de como integrante del cuerpo técnico del juvenil, el futuro de Guardado en el Betis es incierto, al mismo tiempo que cierto. Todo apunta a que va a continuar muchos años en la entidad y tiene la puerta totalmente abierta a estar en otro tipo de facetas. En el cuerpo técnico de Pellegrini, o quizá más arriba, siendo un enganche entre la plantilla, la dirección deportiva y la cúpula, como mismamente puede desempeñar el propio Joaquín Sánchez.

"Me encantaría ser entrenador del Betis. Soy de la idea de que hay que demostrar las cosas antes. El Betis debe tener entrenadores bien preparados, trataré de estarlo por si en el futuro pueda llegar. Estaría bien que en el futuro yo entrenara al Betis y Rafa Márquez al Barça. Sería muy bonito", comentaba en su despedida.