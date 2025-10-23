Monchi contesta a Guardado: "Tendría que estar callado y analizar lo que hizo él"

Va a ser difícil que a pesar de que el tiempo pase y cada uno de los clubes estén en realidades distintas en estos momentos, lo que ocurrió sobre el césped del Benito Villamarín y también en el túnel de vestuarios de aquel derbi copero de 2022 se termine olvidando. Sobre todo, porque hay muchas incógnitas y muchos protagonistas por hablar, y van saliendo a la palestra con cuentagotas. En el podcast El Cafelito, ya salió hace algunas semanas Andrés Guardado hablando del tema, y hoy lo hará Monchi. Los testimonios de los que fueran representantes de Betis y Sevilla en aquel momento no dejan nada en claro más allá de lo que sí se pudo ver en las cámaras.

"Sé lo que se vivió en ese túnel de vestuarios y en ese derbi. Fue algo vergonzoso. Fue una vergüenza lo que intentó hacer no el Sevilla, cuyo nombre no mancharía como club, pero sí dos o tres personas que en ese momento trabajaban para el club", comentó el mexicano en su momento. "Intentaron parar el partido y que perdiéramos el encuentro por ese incidente, que estuvo fatal. Condeno el lanzamiento del palo, eso no puede pasar en un campo de fútbol, pero a partir de ahí lo que pasó fue una vergüenza".

Luego, Monchi responde

Este jueves se estrenará la entrevista completa con el presidente del CD San Fernando 1940, pero han ido soltando pequeños avances y uno de ellos han sido las palabras de Monchi, tanto sobre lo que ocurrió aquel día como lo que opina de las palabras del que fuese jugador del Betis: "Lo he visto. He visto lo de Guardado. La insinuación es algo subjetivo. Lo objetivo no lo podemos quitar. Lo que pasó es que alguien desde una grada tiró un palo y le da en la cabeza a un jugador. Empezar a insinuar si el daño es mayor o menos me parece muy banal. ¿Sabes quién suspendió el partido? El árbitro, porque no se daban las circunstancias para que se siguiera. Ni yo, ni Del Nido, ni Lopetegui, ni Jordán, ni nadie tenía la potestad para suspender el partido".

Tras esto, Pedrerol le preguntaba si él quería que se suspendiese el partido, a lo que respondía: "Yo lo que hice fue bajar al vestuario y ver a un vestuario totalmente crispado y a un jugador nervioso y totalmente fuera de sí. Ese es el escenario. Lo que pueda contar la gente a mí particularmente me importa cero, porque yo lo viví todo en primera persona, yo estaba allí, metido en el vestuario viendo todo lo que pasaba".

¿Lopetegui condicionó a Jordán?

"Lopetegui atiende a un jugador al que le han pegado con un palo en la cabeza. Yo estaba en la grada y no sé lo que se dijo. Yo lo que sé es lo que pasó, que le dan con un palo en la cabeza a un jugador desde la grada", comentaba. Cuando el entrevistador vuelve a sacar el tema de lo que insinuó Guardado, esto decía Monchi: "Guardado lo que tendría que estar es callado y posiblemente analizar lo que hizo él a posteriori con un compañero".

"Es un tema que se ha banalizado demasiado. Se ha buscado intentar desviar la atención cuando lo que se produce es una agresión", cerraba el que en aquel momento era el director deportivo del Sevilla FC.