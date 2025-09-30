Monchi: "Me gusta lo que estoy viendo como sevillista"

Monchi vuelve a estar de actualidad en el Sevilla. Después de su dimisión como presidente de operaciones de fútbol del Aston Villa, el ex gestor isleño dio una rueda de prensa como presidente del CD San Fernando 1940 en la que fue muy preguntado por cuestiones de la actualidad sevillista. Y ahora ha vuelto a dar su visión desde un punto de vista más futbolístico.

Durante una entrevista a 7TV, Monchi hablo del Sevilla de Matías Almeyda y Antonio Cordón con encendidos elogios a ambos. "Me está gustando lo que estoy viendo como sevillista", dejó como titular.

El ex director deportivo nervionense profundizó en ese mensaje de beneplácito a cómo ha empezado el proyecto de la reconstrucción del Sevilla. "Me está gustando mucho lo que están haciendo, tanto lo que han hecho durante el verano como lo que están planteando futbolísticamente", dijo sobre el actual director deportivo del Sevilla y su entrenador.

Ya había dicho días atrás que "que tenía menos puntos de lo que el juego había tenido que ver" e insistio en esta idea. "A lo mejor el otro día con el Rayo el resultado nos dio más de lo que el fútbol podía ofrecernos pero me está gustando el carácter que está ofreciendo el equipo, lo que plantea Matías (Almeyda), el trabajo que ha hecho Antonio (Cordón)", arguyó.

Sobre el gestor pacense aseguró que "en este mundo de la dirección deportiva es uno de los mejores que hay". Y sobre la plasmación deportiva de la planificación, dijo: "Desde mi prisma de aficionado y sevillista estoy bastante satisfecho. Ojalá seamos capaces de enlazar dos partidos seguidos con victorias, que nos está costando, y podamos mirar hacia arriba. Ahora mismo estamos en mitad de la tabla, creo que con diez puntos de 21 estamos en un buen momento. Tenemos ahora un partido complicado el domingo con el Barcelona pero me gusta lo que estoy viendo como sevillista", reiteró.