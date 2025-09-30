Inminente primera oferta en firme de Lappí a los grandes accionistas del Sevilla

La relativa calma que está dando el buen arranque del Sevilla de Almeyda también tiene que ver con el silencio sobre los movimientos accionariales que han venido produciéndose de forma soterrada. Pero próximamente podría darse un vuelco a esta situación, al menos para el debate de la opinión pública, porque podría publicarse en breve una primera oferta formal en firme por parte de Antonio Lappí a las grandes familias de accionistas del Sevilla, intención que ya avanzó este verano el empresario sevillano.

Así lo ha asegurado Radio Sevilla este martes en el programa Libre y directo. Según esta información, se trataría de la primera oferta firme que realizará la llamada tercera vía a los grandes accionistas para hacerse con un paquete mayoritario de acciones con el que poder gobernar el club. Además, las grandes familias se enrocan aduciendo que hay fondos extranjeros interesados en la compra de acciones, aunque estos movimientos o están muy lejanos o son muy embrionarios.

La misma información habla de que será inminente la publicación, de forma transparente, de las condiciones de la oferta, incluyendo hasta el precio que por cada acción está dispuesto a pagar el grupo de la tercera vía liderado por Lappí, que está secundado por Fede Quintero y presuntamente apoyado en Monchi. Recientemente el ex director deportivo de Aston Villa y Sevilla no descartó del todo tal realidad.

La oferta formal está destinada a sondear a los grandes accionistas, empezando por José María del Nido Benavente, con el que ya ha habido antes reuniones para tantear su predisposición a vender su paquete de un 25%. Una predisposición que ha resultado negativa.

La propuesta también se dirigirá a las familias Castro, Guijarro, Alés y Carrión. De confirmarse la publicación de esta primera oferta formal, podría abrirse un tanteo entre lo ofrecido y lo que piden los accionistas que ya será más difícil de seguir de forma pública. En todo caso, el proceso va para muy largo y es muy improbable que se produzca ningún movimiento real antes de que expire en diciembre de 2027 el pacto de gobernabilidad que mantiene en el poder al binomio José María del Nido Carrasco-Sevillistas de Nervión, representados en la vicepresidencia primera por José Castro.

El elevado precio puesto al derecho de arrastre (4.000 euros por acción) de los pactos parasociales de los grandes accionistas con ese pacto firmado en 2019 son el mayor escollo en cualquier movimiento antes de que expiren los actuales pactos, que además están sub iudice por las demandas interpuestas entre las partes.