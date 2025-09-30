Almeyda se sale con la suya: el Sevilla coral ante su asignatura pendiente

Nyland, Vlachodimos; Juanlu, José Ángel Carmona, Azpilicueta, Castrín, Marcao, Nianzou, Cardoso, Ramón Martínez, Kike Salas, Pedrosa, Suazo; Gudelj, Agoumé, Mendy, Sow, Manu Bueno; Lukébakio, Rubén Vargas, Januzaj, Peque, Alfon, Ejuke, Idumbo; Isaac, Akor Adams y Alexis Sánchez. Éstos son los 28 futbolistas que ha utilizado Matías Almeyda en las siete primeras jornadas de Liga, en las que el Sevilla ha firmado el mejor arranque liguero desde la tercera temporada de Julen Lopetegui.

El argentino ha igualado los 10 puntos que logró el guipuzcoano en su estreno como técnico sevillista en la Liga 19-20. Entonces también había un proyecto nuevo... en otro contexto.

Almeyda ha superado los arranques de sus predecesores en los tres convulsos cursos anteriores. En la 22-23 Lopetegui sumó en las siete primeras jornadas 5 puntos y esto –junto a la relación viciada entre Monchi y José Castro y Del Nido Carrasco– llevó a su destitución tras la séptima jornada. Con la decisión tomada dirigió su último partido ante el Borussia Dortmund, una decisión que ya indicaba el caos gestor.

Matías Almeyda posa con una sosegada sonrisa antes del Rayo-Sevilla. / AFP7 / Europa Press

El argentino ha logrado en ese lapso de tiempo el doble de puntos y ha superado los 8 puntos del inicio de García Pimienta el curso pasado y los 7 que sumó Mendilibar en siete jornadas. El técnico de Zaldívar fue destituido el 8 de octubre de 2023: empató en casa con el Rayo Vallecano un sábado y el domingo siguiente el consejo lo destituyó. También hubo un mal de fondo ahí por el cambio en la dirección deportiva, con Víctor Orta recién llegado por Monchi. El hombre del milagro de Budapest fue destituido con 8 puntos en ocho partidos.

Almeyda no sólo se ha sacudido el fantasma del arranque de sus tres predecesores. Lo ha hecho saliéndose con la suya, es decir, apostando por su concepción colectiva de la gestión de la plantilla que le puso en sus manos Antonio Cordón. El hecho de que haya utilizado ya a 28 futbolistas es más que llamativo. Que haya redondeado esa cifra coincidiendo con el sufrido triunfo en Vallecas confirma su apuesta y también la fuerza del grupo para sacar adelante los partidos a domicilio en distintas circunstancias. “Juntos hasta el final”, señaló como lema de su gestión.

Cierto es que la cifra está engordada por estar incluidos en la nómina tres futbolistas que terminaron siendo traspasados o cedidos. Pero esto también señala que antepone el grupo a las circunstancias particulares de futbolistas que podían estar en la rampa de salida.

Además de Pedrosa, Lukébakio e Idumbo –Badé estaba lesionado–, Almeyda ha utilizado a dos futbolistas con ficha del filial: Castrín de forma habitual ante la falta de efectivos en el eje de la zaga al inicio de curso y Manu Bueno de forma testimonial en el final del partido en Gerona, donde también había merma en el centro del campo.

Once titular alineado por Almeyda en el partido de Vallecas. / AFP7 / Europa Press

El resto de jugadores utilizados hasta ahora son 23 de de los 25 inscritos en LaLiga. De éstos solamente quedan por estrenarse el meta Álvaro Fernández, un descarte muy definido, y Joan Jordán, ya en proceso de readaptación a la competición tras la operación de hernia discal a la que se sometió en julio.

Tras recibir muchas críticas por su gestión en la rotación extrema frente al Villarreal, Almeyda optó por una vuelta a su once tipo sin repetir tampoco el de Mendizorroza. Es hombre de palabra y su reivindicación tras esta gestión hacia su Sevilla coral, adjetivo genérico que ya acompaña al equipo del argentino. “No hubo un capricho. Yo hablo de que creo en el grupo. Y si no paso de las palabras a los hechos soy un mentiroso”, dijo en Vallecas al ser preguntado por lo de Villarreal.

Efectivamente, es hombre de palabra. Y ahora, una vez arrancado con firmeza su Sevilla coral a domicilio, queda la gran asignatura pendiente. Pero llega el Barcelona... Ahí se pondrá a prueba su concepción coral en el test más difícil ante el lanzado líder de Primera División.