Akor Adams se estrena con el Sevilla: noveno goleador en siete jornadas

Hacía más de un año que Akor Adams no marcaba en un partido oficial. Concretamente fue en su anterior equipo, del que lo fichó Víctor Orta en enero pasado. El 22 de septiembre de 2024 logró dos tantos en la victoria del Montpellier sobre el Auxerre (3-2) en un encuentro de la Ligue 1. Luego llegó su travesía del desierto.

Firmó por el Sevilla y debutó en Getafe la pasada Liga. Una primera lesión muscular refrenó su adaptación a su nuevo equipo y este verano empezó jugando amistosos y marcó algún gol en un anuncio esperanzador de su vuelta. Pero tuvo otra dolencia muscular que no revistió gravedad pero lo tuvo apartado dos jornadas tras participar en los dos primeros partidos como titular (Athletic y Getafe).

En su reparto coral de roles Almeyda no sólo ha conseguido que participen ya casi todos los jugadores de la plantilla sino que ya ha marcado hasta el que parecía gafado por la maldición del 9 del Sevilla. “He trabajado duro por tener la oportunidad y aprovecharla. Nosotros no nos rendimos, el míster confía mucho en lo que podemos hacer y eso se ve en los partidos”, dijo el nigeriano tras su estreno en Vallecas.

El delantero nigeriano salió como suplente en Vallecas y dio el triunfo al Sevilla participando en la jugada al bajar la pelota que lanzó en largo Vlachodimos a Alexis antes de que este lanzara a Carmona al espacio. Y se ha convertido en el noveno jugador que marca tras Agoumé, Alfon, Isaac (2), Peque, Vargas, Alexis Sánchez, Sow y Lukébakio (el golazo de San Mamés antes de su traspaso al Benfica).

El primer gol de Akor Adams fue celebrado por el jugador en Instagram y algunos compañeros como Joan Jordán, Vlachodimos, Cardoso, Álvaro Fernández o Nyland se unieron a su alegría. También Iheanacho pese a que ya no comparte vestuario con él. El punta de 25 años se hace querer por su forma de ser en la plantilla.

Tardó en llegar su primer gol como sevillista pues había jugado cuatro partidos esta temporada más otras cuatro participaciones en la pasada Liga. La paupérrima imagen que dio frente al Villarreal, su tercer partido como titular esta campaña tras los de Bilbao y Getafe, pudo estar influida porque salía de lesión. Este gol debe darle confianza.