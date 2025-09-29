Almeyda le aguanta el pulso a Lopetegui y aleja los fantasmas de Mendilibar

Ganar al Rayo Vallecano no pasaba por la cabeza de casi ningún aficionado del Sevilla Fútbol Club que estuviera viendo el encuentro de este domingo. Los hispalenses parecían dispersos en un campo que siempre es difícil, más aún cuando el cansancio acumulado de una jornada intersemanal comienza a aparecer en las piernas de los futbolistas. Sin embargo, los pupilos de Matías Almeyda hicieron valer el famoso lema de su equipo, "Casta y coraje", para llevarse los tres puntos gracias a un gol de Akor Adams en los últimos compases del choque. Nada tenía que ver el estado de ánimo del técnico bonaerense tras el final del partido con el que mostraba en la previa del mismo, sonriendo y sabiéndose merecedor del respiro que suponía salir airoso de su visita a Madrid.

Cuando los datos y las estadísticas apuntaban a una peligrosa similitud entre el actual técnico sevillista y José Luis Mendilibar, dos victorias, un empate, tres derrotas y sendos encuentros ante Rayo y Fútbol Club Barcelona, la victoria en Vallecas fue un carpetazo encima de la mesa para demostrar que ni el Consejo de Administración ni la dirección deportiva se habían equivocado con la incorporación de Almeyda. La derrota frente al Villarreal había sido un jarro de agua fría por muchas razones para el Sevilla, aunque especialmente para un entrenador que vio cómo se le echaban al cuello por realizar ocho cambios en el once inicial tras ganar en Vitoria. Pese a que el equipo compitió, el submarino amarillo se llevó los tres puntos de un Ramón Sánchez-Pizjuán donde los locales parecen incapaces de sacar algo positivo.

Las mejores fotos del Rayo Vallecano-Sevilla / AFP7 | Europa Press

Sin embargo, los buenos números como visitante dejan este arranque liguero del Sevilla Fútbol Club como el mejor desde el curso 2021/2022. Los 14 puntos conseguidos por Julen Lopetegui superan los diez que lleva Matías Almeyda tras ganar a Girona, Alavés y Rayo Vallecano, habiendo empatado además en casa ante el Elche. Aquella fue la última temporada medianamente tranquila para los hispalenses que, pese a ganar la UEFA Europa League al año siguiente, sufrieron para lograr la permanencia y vivieron un baile de entrenadores que ha llegado hasta este verano. Con el argentino a los mandos, parece que el club ha encontrado la estabilidad que le faltaba, peleando por regresar a la zona noble de la clasificación y tratando de recuperar el puesto que han ocupado durante gran parte de este siglo XXI entre los equipos de referencia de la Primera División española.