El motivo surrealista por el que Isi Palazón ha rechazado al Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club llegaba a Vallecas con la intención de sacar tres puntos que pudieran quitar de alguna forma el mal sabor de boca que dejó la derrota de la última jornada ante el Villarreal. La lesión de Tanguy Nianzou en los últimos compases del encuentro dejó a los hispalenses con diez y el submarino amarillo consiguió romper el empate para llevarse la victoria de un Ramón Sánchez-Pizjuán que aún no ha visto a los suyos ganar este curso. Por su parte, el Rayo llegaba al choque con dos empates como local, uno de ellos frente al Fútbol Club Barcelona. Con todos los alicientes para vivir un partido de altura, la previa ha dejado un momentazo muy simpático entre Isi Palazón y un aficionado sevillista.

Cuando los jugadores llegaban al Estadio de Vallecas, andando como suele ser habitual en los rayistas, un hincha del Sevilla ha comenzado a llamar a gritos a Isi para decirle que fichase por el conjunto hispalense. Entre risas, el futbolista murciano ha respondido asegurando que es imposible porque "no me gusta la Cruzcampo". La imagen, captada por los compañeros de Zona Mixta, se ha hecho viral en escasos minutos y las redes sociales se han llenado de respuestas tanto a favor como en contra del rayista. No cabe duda de que el número siete del Rayo es uno de los mejores futbolistas del combinado madrileño, y tanto él como Álvaro García han estado fuertemente vinculados al cuadro blanquirrojo en algunos mercados de fichajes.

Isi Palazón afronta su séptima temporada en el Rayo Vallecano, club al que llegó en enero de 2020 procedente de la Ponferradina. Su buen hacer en el conjunto castellanoleonés hizo que el combinado madrileño se fijase en él para reforzarse. Desde entonces, ha disputado 227 encuentros defendiendo la elástica franjirroja, anotando 32 goles y regalando 26 asistencias. Además de ser uno de los capitanes del cuadro rayista, el murciano es uno de los referentes para su afición, una de las más cercanas de todo el fútbol español con los jugadores de su equipo.