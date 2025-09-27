Joan Jordán, en busca de su redención: un rol vital y necesario para Almeyda

El nombre de Joan Jordán lleva un tiempo generando algo de incomodidad en el Sevilla Fútbol Club. Tras un primer año a un nivel estratosférico en el que incluso sonaba para ir convocado con la Selección española, el catalán terminó por diluirse poco a poco después del famoso incidente en el Gran Derbi de la Copa del Rey de 2022. La agresión sufrida en el Benito Villamarín y todo lo que ocurrió tras la misma marcaron la carrera de un futbolista que el pasado curso se marchó cedido al Deportivo Alavés, equipo en el que pareció encontrar algo de estabilidad antes de regresar a la capital hispalense.

Sin embargo, su vuelta a Nervión se vio truncada por una hernia discal que le impidió hacer la pretemporada con el equipo y, en un hipotético caso, marcharse este mismo verano de la entidad blanquirroja. Jordán no se ha incorporado junto al grupo hasta esta misma semana, siendo el último de los jugadores sevillistas en abandonar la enfermería sevillista. Con Batista Mendy y Lucien Agoumé instaurados como la pareja titular en el centro del campo para Matías Almeyda, el catalán tendrá que trabajar duro para hacerse con un hueco en el once de gala, siendo además su rol muy importante ya que cumple un requisito que parece no tener a su disposición el técnico bonaerense.

Joan Jordán, Rubén Vargas y Alfon, en un entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Matías Almeyda no dispone de un mediocentro creativo para su equipo, condición que cumple un Joan jordán que luchará además con el hándicap que él mismo provocó al no bajarse el salario en este mercado de fichajes. Sin embargo, esto último parece no ser un problema para el entrenador del Sevilla Fútbol Club, ya que ha incluido en sus planes, hasta que se ha lesionado, a un Tanguy Nianzou que tampoco optó por prorratear su salario para facilitar incorporaciones al conjunto hispalense. El técnico sevillista no ha tenido reparo en alinear al zaguero galo, por lo que no es descabellado pensar que pudiera contar con el exjugador del Eibar cuando se encuentre al 100%.

La falta de efectivos en la sala de máquinas del combinado nervionense, con Djibril Sow como único futbolista con un perfil más parecido a Jordán, coloca al catalán como una opción más que plausible para el centro del campo. Queda esperar que termine de recuperarse al 100% y ver si, finalmente, Almeyda cuenta con él para lo que resta de temporada. El tiempo determinará tanto la relevancia del centrocampista en el que es su equipo hasta 2027, buscando una redención que aún no ha llegado y de momento parece lejana, como la confianza que su entrenador deposite en él.