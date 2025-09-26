Alineación probable del Sevilla FC para visitar al Rayo Vallecano: dar con la tecla

El Sevilla Fútbol Club tiene este fin de semana ante el Rayo Vallecano una nueva oportunidad para conseguir una victoria que permita devolver el optimismo a un equipo que vio cómo el Villarreal se llevaba los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán en esta jornada intersemanal. Los pupilos de Matías Almeyda, que no podrá contar con los lesionados Tanguy Nianzou ni Alfon González, deberán asaltar un estadio que no conoce la derrota este curso, ya que el conjunto madrileño ha conseguido cosechar dos empates en sus únicos encuentros como local. Tras ganar a Girona y Alavés a domicilio, el combinado hispalense buscarán alargar esta racha con una alineación que diferirá de lo visto hace apenas tres días.

Batista Mendy trata de llevarse un balón junto a Nianzou y Marcao. / Antonio Pizarro

Obligado a rotar

Odysseas Vlachodimos, que consiguió evitar una sangría el pasado martes ante el Villarreal, repetirá en la portería sevillista. Habiéndole ganado la partida a Orjan Nyland, el griego parece haberse consolidado como guardameta de un equipo necesitado de líderes en la zaga. César Azpilicueta, uno de los que se ha erigido como referentes no sólo en la defensa sino en el vestuario, apunta a la titularidad en Vallecas este fin de semana. La ya mencionada ausencia de Nianzou y la duda de Kike Salas, que lleva dos entrenamientos al margen del equipo, invitan a pensar que Marcao y Andrés Castrín podrían acompañar al navarro en el eje de la zaga para visitar al Rayo.

Gabriel Suazo y José Ángel Carmona, que no partió de inicio en la última jornada liguera, podrían ser los carrileros de esta defensa de cinco que Matías Almeyda ha implantado en el Sevilla Fútbol Club. El chileno, que se estrenó como capitán frente al submarino amarillo, es una de las revelaciones de la temporada en Nervión. Después de un curso marcado por la marcha de Marcos Acuña, quedándose Adrià Pedrosa y Valentín Barco como únicas opciones para el costado izquierdo, el exfutbolista del Toulouse ha conseguido ilusionar a la parroquia hispalense.

Rubén Vargas celebra el tanto con el que se adelantó el Sevilla en Vitoria. / EFE

Afianzando el ataque

Tras ser suplentes frente al Villarreal, Batista Mendy y Lucien Agoumé deberían regresar al centro del campo sevillista. Nemanja Gudelj, uno de los más señalados por la afición tras la derrota del pasado martes, y Djibril Sow volverán al banquillo en detrimento de los futbolistas franceses. El técnico bonaerense parece haber encontrado en los mediocentros su pareja de confianza para una sala de máquinas que notó la ausencia de ambos ante el submarino amarillo.

Rubén Vargas, costado derecho, e Isaac Romero también apuntan al once inicial en Vallecas. Los futbolistas, claves en varios de los puntos conseguidos por sus equipo a lo largo de este inicio de temporada, no partieron de inicio en la última jornada liguera y deberían ser titulares este domingo contra el Rayo. Chidera Ejuke podría acompañarlos por la banda izquierda, repitiendo de esta forma Matías Almeyda con el futbolista nigeriano, que parece incapaz de reencontrarse con su mejor versión.

Ejuke, que no dio una a derechas, pugna con Mouriño. / José Manuel Vidal (Efe)

Alineación probable

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Castrín, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Ejuke, Isaac.