Horario y dónde ver el Rayo Vallecano - Sevilla FC: mantener la dinámica como visitante

El Sevilla Fútbol Club tiene este fin de semana una nueva oportunidad de conseguir tres puntos que sirvan a final de temporada para lograr el objetivo de, a priori, la permanencia. Los hispalenses visitan al Rayo Vallecano después de caer con honores ante el Villarreal en un Ramón Sánchez-Pizjuán que aún no ha podido celebrar una victoria de los suyos esta temporada. Dos derrotas y un empate es el balance de los pupilos de Matías Almeyda como local, algo totalmente contrapuesto a las dos victorias y una derrota lejos del coliseo nervionense. Por su parte, el conjunto madrileño lleva cinco puntos este curso tras derrotar al Girona y empatar contra Fútbol Club Barcelona y Celta de Vigo.

Las fotos del Sevilla-Villarreal / Joaquín Corchero | AFP7 | Europa Press

Horario del partido

El choque entre Sevilla y Rayo se disputará este domingo 28 de septiembre a partir de las 14:00 en el Campo de Fútbol de Vallecas. El cuadro madrileño aún no sabe lo que es perder este curso como local, pues los dos duelos en su estadio terminaron en las tablas anteriormente mencionadas. A los hispalenses no se les da nada mal el feudo franjirrojo, donde no caen desde el 8 de enero de 2012. Desde entonces, cuatro victorias sevillistas y cinco empates marcan el acumulado entre ambos conjuntos.

Dónde ver el encuentro

El Rayo Vallecano - Sevilla Fútbol Club podrá seguirse, además de en el estadio madrileño, en la web de Diario de Sevilla, siendo Movistar la cadena de televisión encargada de retransmitir el choque. La pasada campaña, un gol de Dodi Lukebakio en el minuto 81 de partido fue suficiente para que los nervionenses consiguieran sacar un punto ante el conjunto franjirrojo, en un partido que se recuerda por la grandísima actuación de un Orjan Nyland que ha quedado relegado al banquillo en pos del griego Odysseas Vlachodimos.

Vlachodimos le pide cabeza a los suyos para jugar los minutos finales. / Joaquín Corchero | Europa Press

En el Sevilla hay tranquilidad con respecto a la derrota del pasado martes ante el Villarreal. Pese a lo sorpresivo del once, con varios jugadores que parecían fuera de la dinámica de Matías Almeyda, el cuadro hispalense confía en mantener la buena dinámica fuera de casa y comenzar a ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sacar tres puntos de Vallecas sería clave no sólo para mantener sensaciones positivas, sino para aumentar la brecha con la zona baja de la clasificación. Los fantasmas del descenso que llevan un par de temporadas persiguiendo al conjunto hispalense aún sobrevuelan a la entidad, que ha buscado en la remodelación total de la dirección deportiva y el cuerpo técnico una vía para regresar paulatinamente a los parte noble de la tabla.