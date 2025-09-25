Azpilicueta y Kike Salas, ausencias en el entrenamiento de un Sevilla que ya piensa en Vallecas

La derrota ante el Villarreal, pese a lo esperado que resulta caer ante un equipo que en estos momentos es infinitamente superior, fue un jarro de agua fría para todos los que sienten el Sevilla Fútbol Club. El once inicial dispuesto por Matías Almeyda sembró muchas dudas entre la hinchada hispalense, que vio cómo los suyos competían de tú a tú al submarino amarillo. Sin embargo, la lesión de Tanguy Nianzou que dejó con diez al cuadro nervionense complicó un encuentro que cayó del lado visitante en los últimos compases del mismo. Con un sabor de boca agridulce tras perder el partido dando una imagen bastante decente, los blanquirrojos se encuentran preparando ya el choque de este fin de semana contra el Rayo Vallecano.

Nianzou se suma a Alfon González en la lista de bajas de un Sevilla que deberá competir para sacar algo de Madrid. La lesión del extremo albaceteño ha condicionado los planes de un Almeyda que el pasado martes tuvo que tirar de Chidera Ejuke y Adnan Januzaj. El belga fue, para sorpresa de muchos, uno de los futbolistas más destacados del cuadro hispalense frente al Villarreal, no así el nigeriano que volvió a demostrar su intermitencia habitual. Sin el central galo, uno de los puntales en estos últimos partidos, el técnico bonaerense deberá variar el eje de una defensa en la que parece inamovible César Azpilicueta, ausente en la sesión de entrenamiento de este jueves.

Alexis, entre Azpilicueta y Ramón Martínez, sonríe durante un entrenamiento. / Juan Carlos Vázquez

El defensor navarro, asentado en el Sevilla Fútbol Club pese a llevar menos de un mes en la capital hispalense, ha realizado trabajo de gimnasio para gestionar cargas tras el esfuerzo de estos últimos partidos. Kike Salas, por el mismo motivo que su compañero, ha sido la otra ausencia en el segundo entrenamiento previo al partido en Vallecas. Ambos jugadores apuntan a la titularidad acompañados de un Marcao que vio el choque frente al Villarreal desde el banquillo. Poco a poco, Matías Almeyda parece ir encontrando las claves para que la zaga sevillista funcione como se espera de ella, siendo la incorporación de Odysseas Vlachodimos un aliciente para pensar que el equipo no sufrirá este curso tanto como los anteriores.

A escasos tres días de volver a LaLiga, el Sevilla sabe que ganar al Rayo sería un paso importante para seguir afianzando sensaciones en un inicio de temporada irregular en casa y bastante positivo como visitante. Después de las victorias en Girona y Mendizorroza, repetir en Vallecas se antoja clave para, por lo menos, seguir poniendo tierra de por medio con el descenso. El sevillismo es optimista con una salvación que costó bastante el pasado curso, apoyándose en un Almeyda cuya llegada parece haber conseguido motivar a la parroquia nervionense.