Joan Jordán vuelve a los entrenamientos con el Sevilla
El futbolista catalán sufría una hernia de disco que le ha impedido debutar este curso con la elástica blanquirroja
Joan Jordán es una de las grandes incógnitas en este Sevilla Fútbol Club. El futbolista catalán llegó lesionado de su cesión en el Deportivo Alavés y fue intervenido de una hernia discal que lo mantiene aún fuera de los terrenos de juego. Tras unos años convulsos, el mediocentro parece dispuesto este curso a convencer a Matías Almeyda de su importancia en un equipo necesitado de líderes en el centro del campo.