Joan Jordán es una de las grandes incógnitas en este Sevilla Fútbol Club. El futbolista catalán llegó lesionado de su cesión en el Deportivo Alavés y fue intervenido de una hernia discal que lo mantiene aún fuera de los terrenos de juego. Tras unos años convulsos, el mediocentro parece dispuesto este curso a convencer a Matías Almeyda de su importancia en un equipo necesitado de líderes en el centro del campo.