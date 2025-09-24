El sevillismo no pierde la esperanza pese a la derrota ante el Villarreal: "Siempre hay que confiar en el Sevilla"
Los hispalenses, con uno menos desde la lesión de Nianzou, fueron incapaces de aguantar el resultado ante el submarino amarillo
Almeyda y la planificación, los grandes señalados por la afición del Sevilla FC
La derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Villarreal fue, pese a lo esperada que pudiera resultar, un jarro de agua fría para una afición que en algún momento pensó en sacar al menos un punto. El buen papel de los jugadores blanquirrojos sobre el césped culminó con una ovación cerrada por parte de la grada, que se mostró confiada a la salida del Ramón Sánchez-Pizjuán con el futuro de los suyos esta temporada.