La derrota del Sevilla Fútbol Club ante el Villarreal fue, pese a lo esperada que pudiera resultar, un jarro de agua fría para una afición que en algún momento pensó en sacar al menos un punto. El buen papel de los jugadores blanquirrojos sobre el césped culminó con una ovación cerrada por parte de la grada, que se mostró confiada a la salida del Ramón Sánchez-Pizjuán con el futuro de los suyos esta temporada.