El Sevilla Fútbol Club continúa preparando el choque ante el Rayo Vallecano con una plantilla que esta semana se encuentra más mermada tras la lesión de Tanguy Nianzou ante el Villarreal. Kike Salas sigue realizando trabajo de gimnasio, mientras que César Azpilicueta ha regresado junto al grupo y se espera su presencia este domingo en Madrid. Alfon González, lesionado del tobillo frente al Alavés, ha sido la otra ausencia de la sesión de entrenamiento de este viernes.