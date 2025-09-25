Jesús Navas sigue en el candelero de la actualidad deportiva pese a su reciente retirada. El futbolista palaciego ha comparecido ante los medios de comunicación este jueves, en calidad de padrino de la IV edición de la Reyes Cup que se celebra del 10 al 12 de octubre en Utrera, localidad natal de un José Antonio Reyes que permanece vivo en el recuerdo de los amantes del fútbol. Ambos jugadores coincidieron tanto en las categorías inferiores como en el primer equipo del Sevilla Fútbol Club.