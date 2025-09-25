Monchi no cierra la puerta a regresar al Sevilla: "Ahí hay que preguntarle a Fede Quintero y Lappí"

La salida de Ramón Rodríguez Verdejo del Aston Villa hizo saltar muchas alarmas. Monchi, al que la suerte no le estaba sonriendo en este inicio de curso en Inglaterra, decía adiós al conjunto británico tras dos años ejerciendo como director de fútbol en el mismo. La afición del Sevilla Fútbol Club ha estado muy pendiente de todo lo que ha rodeado al de San Fernando, que nunca ha escondido su amor por el cuadro hispalense y ya regresó en una ocasión. Sin embargo, el exguardameta no ha dado lugar a especulaciones y asegura estar totalmente concentrado en el proyecto del CD San Fernando 1940, refundación del extinto combinado cañaílla.

Tras hacerse oficial su marcha del Villa, Monchi ha comparecido ante los medios de comunicación en calidad de presidente del equipo gaditano, que comenzará su andadura en Tercera Andaluza este mismo fin de semana. En una rueda de prensa marcada por la emoción, el que fuera director deportivo del Sevilla ha tenido tiempo de sobra para analizar no sólo su estado actual, sino el de todos los clubes por los que ha pasado. Para sorpresa de todos, el de San Fernando ha reconocido que seguirá vinculado al cuadro villano en calidad de "consultor de la empresa VS Sports", que tiene los derechos del mismo, asegurando que todo esto forma parte de una salida "pactada y amigable".

Emery y Monchi, en la presentación de Pau Torres en el Astn Villa.

Tercera vía sevillista

Sin embargo, el León de San Fernando no se ha librado de las preguntas acerca del Sevilla Fútbol Club, contestando eso sí a todos los requierimientos de los periodistas presentes. "Pensar lo que pueda pasar más allá puede distraer y mucho menos con un club al que quiero casi como el San Fernando", aseguraba el gaditano al ser cuestionado por su capacidad de compaginar la presidencia cañaílla con un posible regreso al combinado hispalense. Al igual que muchos aficionados sevillistas, Monchi considera que el equipo tiene "un magnífico director deportivo y un entrenador que está entendiendo lo que es Sevilla", algo que parece haber calado en el respetable nervionense.

Consciente de lo relevante que resulta su opinión para la hinchada blanquirroja, el que fuera portero del Sevilla ha querido mantener una posición neutra con respecto a la actualidad de su exequipo: "Cualquier cosa que yo diga del Sevilla tendrá mucha repercusión y cualquier cosa que diga sería injusta, inadecuada, por falta de respeto al Sevilla y a mí". Sin embargo, no ha escondido su innegable sentimiento de pertenencia por un club al que sigue y que considera debería ir mejor posicionado en la tabla: "Sin ir más lejos con el Villarreal creo que mereció mucho más, con Getafe no mereció perder, con el Athletic mereció mucho más".

Monchi posa en su despedida con las dos Europa Leagues que ganó desde su regreso al Sevilla en 2019. / Raúl Caro / Efe

La pregunta del millón ha venido de la mano de la famosa 'Tercera vía'. Monchi ha reconocido que, en ese aspecto, toca "preguntarle más a Fede Quintero y Lappi, que son los alma máter de esa alternativa". Pese a que asegura no saber "lo que va a pasar", afirma que ambos tienen "la ilusión, la capacidad, la pasión, la profesionalidad y creo que tienen credibilidad". Su relación con ambos, especialmente con el periodista, invita a pensar que en algún momento pueda volver al Sevilla Fútbol Club, algo que no se ha atrevido a negar: "¿Si iré con ellos? No lo sé, estamos especulando muchas cosas. Los escucharé y veré lo que me proponen. Todo tiene que ser compatible con el San Fernando, eso lo tengo claro. Pero, ya te digo, es adelantarnos mucho".