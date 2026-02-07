El temporal deja el Charco de la Pava lleno de agua

El temporal y las lluvias continuadas en las últimas horas hah hecho que aparezcan balsas de agua en la zona del Charco de la Pava. Según el Ayuntamiento de Sevilla "aún tiene bastante margen de crecida y no se espera que alcance niveles de riesgo". Por otro lado, la zona de la Vega de Triana, al estar las compuertas del río cerradas, tiene charcos o balsas de las lluvias caídas últimas horas, según fuentes muncipales. En cualquier caso, la situación ha hecho que se suspendan las funciones del espectáculo Kurios: Gabinete de Curiosidades, del Circo del Sol, programadas para este sábado 7 de febrero a las 17:00 y 20:30, han sido canceladas debido a las severas condiciones meteorológicas, así como a una notificación emitida por la Alcaldía.

Por otro lado, en el Distrito Bellavista-La Palmera se ha balizado la carretera de Camino de la Ermita de la Virgen de Valme, dejando la carretera cortada.

Además, ocho familias del asentamiento chabolista del puente de la Señorita han sido realojadas entre el Centro de Acogida Municipal el Centro de Alta Tolerancia y en hostales y hoteles, aunque hay un grupo de personas que han rechazado el traslado.

Con motivo de las recientes borrascas, el Ayuntamiento ha intensificado las rutas de calle de la UMIES para identificar a las personas más vulnerables, informarles y facilitar su traslado a dispositivos de acogida. A quienes rechazan acceder, se les está entregando mantas, paraguas y sacos de dormir.

Dado el carácter excepcional de estos episodios, y dentro de la campaña de frío activada desde noviembre, se han habilitado más de 40 plazas adicionales (por encima de las 30 previstas habitualmente en estos avisos). De este modo, la red municipal supera las 150 plazas disponibles durante el temporal.