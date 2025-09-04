Guardado, el Betis y su enfrentamiento con Pellegrini: "Fue el más fuerte de mi vida"

Un ya exfutbolista que puede considerarse tranquilamente leyenda del Real Betis Balompié como es Andrés Guardado, ha concedido una entrevista a los compañeros de MARCA algunas semanas después de instalarse en Sevilla de forma definitiva, donde se preparará el curso de entrenador y se espera que próximamente incluso pueda aportar también desde alguna faceta en el interior del combinado heliopolitano.

Hace ya un tiempo que dejó el futbol, pero no lo ha anunciado de forma oficial porque no se siente "con esa necesidad de decirlo abiertamente y hacerlo oficial", ya que lo anunció en noviembre y se frustró el anuncio, ya que volvió a León para jugar unos meses más. Es curioso que ha recibido en los últimos meses una última oferta para seguir jugando: "La única formal que recibí fue la de Cruz Azul (Liga MX). Terminó el torneo pasado, perdimos contra Cruz Azul en cuartos y, curiosamente, se me dieron bien esos partidos. Y Cruz Azul me llamó al día siguiente de perder. Me dicen: ‘Nos interesaría que vengas’. Pero ellos tenían varios problemas de director deportivo, entrenador... un poco de conflicto, y les dije: ‘No quiero firmar sin saber qué entrenador va a estar, porque yo ya tengo una edad. Necesito tener la aprobación del entrenador’. Y al final llegó uno que no lo vio del todo claro... y ciao".

Andrés Guardado visita al Betis durante su estancia en Sevilla

¿Por qué se queda en Sevilla?

"Sevilla la voy a considerar mi casa siempre. En un principio me atrajo para seguir un poco activo, pero después empezaron a llamarme para ser entrenador. ‘¡Oye, Andrés, queremos que vengas a trabajar aquí, allá...’! Y no tengo el curso hecho todavía, tengo que terminarlo. Y ahí dije: ‘yo lo que quiero es ser entrenador’. Así que me voy para España, termino mi curso, lo hago con calma en Sevilla, donde mi familia está feliz... y así fue. Los andaluces son muy cachondos, como nosotros los mexicanos. Hice muchas amistades fuera del fútbol, que me enseñaron Sevilla desde un ángulo cotidiano, pues los jugadores a veces vivimos en una burbuja. Y eso me enamoró. Además, mi carrera la quiero hacer en Europa.", comentaba el mexicano.

Además, al hilo de la dificultad que tiene una vida como entrenador, le preguntaron por el encontronazo con Pellegrini tras el duelo ante el Girona: "Sí, fue fuerte, muy fuerte, la más fuerte que tuve en mi vida. Pero, fíjese, la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos dentro y, como un matrimonio, nos potenciamos. Al principio no le sentó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos. Ya me ha dicho que le tengo para lo que necesite sobre mi nueva carrera de entrenador".

Las imágenes de la despedida de Andrés Guardado / Juan Carlos Vázquez Osuna

Los mejores jugadores con los que ha jugado Guardado

Después de contar anécdotas con Messi y Cristiano, habló de cuáles son para él los mejores futbolistas con los que ha jugado: "Decir uno solo me costaría. Pero, por ejemplo, a mí los primeros años me sorprendió mucho Guti. Era un jugador muy infravalorado. Se hablaba mucho de su vida fuera, y era criticado. Pero en el campo era un crack. Sus controles, veía pases que nadie veía... Me encantaba. Y como compañero, no puedo dejar fuera a Juan Carlos Valerón. Era un p... crack. Y eso que yo le agarré ya mayor y con las lesiones de la rodilla".

"De estos últimos años, Isco me ha sorprendido muchísimo y a lo mejor Nabil Fekir también, por la facilidad que tenía para girarse entre líneas", cerraba.