Monchi se sincera: "Entendí que la directiva creía en un Sevilla donde yo no tenía sitio"

Desde que dejase el Aston Villa para regresar a su San Fernando natal, Ramón Rodríguez Verdejo ha vuelto también al candelero de la actualidad deportiva española. Es cierto que el que fuese director deportivo del Sevilla Fútbol Club nunca ha dejado del todo la vida pública en nuestro país, apareciendo en tertulias esporádicas y concediendo entrevistas para comentar la actualidad del conjunto villano y el combinado hispalense, pero no cabe duda de que estar en Cádiz supone una cercanía que no daba Inglaterra. Pese a estar inmerso en el resurgir del recientemente refundado CD San Fernando, Monchi no cerraba la puerta -con matices- a una nueva etapa en Nervión en su presentación oficial como presidente del club cañaílla, consciente de que su nombre siempre irá ligado al equipo que llevó a la gloria.

En una entrevista concedida a Josep Pedrerol en su podcast El Cafelito, que verá la luz este mismo jueves, el gaditano se ha sincerado sobre su salida del Sevilla y su relación con la familia Del Nido, sin duda una de las más influyente del combinado hispalense. A través del adelanto compartido por redes sociales se puede comprender por qué Monchi terminó abandonando la entidad nervionense, pues el propio director deportivo asegura que era el momento de separar dos caminos que parecían indivisibles: "Yo entendí que ellos (el Consejo de Administración) creían en un modelo distinto, un modelo donde Monchi no tenía sitio. ¿Mejor o peor? El tiempo dirá".

Lazos de sangre

Sin embargo, la relación del cañaílla con el actual presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, parece haber sanado con el paso del tiempo. El propio Monchi reconoce que ha llamado "hermano durante mucho tiempo" al mandatario nervionense, aunque recuerda con cierto pesar lo vivido tras su marcha: "Cuando salí del Sevilla esta última vez estuvimos un tiempo en el que creíamos que era bueno alejarnos, pero hace poco lo llamé para pedirle dos entradas y me las consiguió". Pieza fundamental en la historia sevillista, el de San Fernando tampoco quiso mojarse en demasía sobre la 'guerra civil' que atraviesa desde hace años el que fuera su equipo: "Si la disyuntiva es Del Nido padre o Del Nido hijo, yo soy amigo de los dos. Evidentemente, con el padre he tenido momentos más buenos y menos buenos, pero si él me llama para tomarme un café, me lo tomo".

Del Nido atiende a Monchi en el banquillo del Sevilla antes del II Trofeo Antonio Puerta.

Estas peleas accionariales que continúan castigando al Sevilla y su afición han sido otro de los puntos tratados por Pedrerol en la entrevista, aunque el exdirector deportivo hispalense sabe que son problemas que deben solucionarse de forma interna: "No creo que pudiera llegar a un acercamiento, ni tampoco quiero hacerlo. Arreglar algo entre un padre y un hijo debe ser algo natural. Si yo tengo dos amigos muy amigos que sé que han sido amigos puedo intentarlo, pero la relación de un padre con su hijo no es una relación de amistad. Ojalá algún día se pueda solucionar". "Yo creo que en el fondo los dos se quieren", sentenciaba Monchi antes de añadir que "nunca se sabe".