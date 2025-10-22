Ángel Haro compara el botellazo a Antony con el palo a Jordán: "La botella tenía una energía cinética mayor"

Lo vivido el pasado fin de semana en el Estadio de la Cerámica es uno de esos actos que deshonran el nombre del fútbol. Tras el gol de Antony que supuso el empate del Real Betis Balompié ante el Villarreal, el brasileño estuvo a punto de ser impactado por una botella lanzada desde la grada por un aficionado del submarino amarillo. La rápida reacción de Aitor Ruibal, que la apartó de una manotazo, evitó que la agresión llegase a males mayores. Sin embargo, parece que el Comité de Disciplina de la RFEF ha premiado al conjunto valenciano gracias a la acción del defensor verdiblanco, pues todo ha quedado en una "multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve".

Antes de conocerse el veredicto, el presidente Ángel Haro ha atendido a los medios de comunicación cuando la expedición verdiblanca se disponía a volar rumbo a Genk, ciudad donde los heliopolitanos jugarán su tercer partido europeo del curso. El mandatario sevillano ha querido condenar lo ocurrido el pasado sábado, asegurando que estos "actos son deleznables, se produzcan donde se produzcan", recalcando además la importancia que debe tener el cuadro groguet a la hora de cooperar con las autoridades para esclarecer cuanto antes los hechos acaecidos: "Entiendo que el Villarreal tendrá que perseguir al individuo que ha tirado la botella".

Antony celebrando uno de sus goles con el Betis en el Estadio de La Cerámica / @antony00

Sin embargo, el presidente del Real Betis Balompié no se quedado ahí, comparando lo vivido en La Cerámica con la agresión que Joan Jordán sufrió en el Gran Derbi de la Copa del Rey de 2022: "En este caso la botella tenía una energía cinética mayor que la que tenía otro tipo de eventos que hemos tenido en nuestro campo, que fueron castigados con sanciones ejemplares". Estas declaraciones de Haro dejan claro que el conjunto verdiblanco no descansará hasta que, como mínimo, el Villarreal tenga un castigo tan ejemplificante como el que se vivió hace tres años en la capital hispalense, cuando Antiviolencia propuso cerrar el Benito Villamarín al completo durante dos encuentros y una multa de 150.000 euros, algo que el Ministerio del Interior consiguió revocar para que el combinado heliopolitano pagase menos de la mitad (60.001 euros) y que finalmente quedó en 36.000 por parte de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, según informaba el periodista Mateo González en 2022.

El tiempo dirá si el submarino amarillo finalmente cumplirá con la sanción impuesta o, por el contrario, conseguirá rebajarla. De lo que no cabe ninguna duda es que este tipo de actos, por desgracia aún comunes en los campos de fútbol, deberían erradicarse de alguna forma efectiva que impida revivir episodios como el ocurrido en La Cerámica. Desde el lanzamiento de una cabeza de cerdo a Luis Figo en el campo del Fútbol Club Barcelona al botellazo sobre Antony, pasando además por otras agresiones como aquella botella de cristal que buscaba la cabeza de Andrés Palop en el Vicente Calderón, los equipos y organismos pertinentes llevan años escurriendo un bulto que ha alcanzado unas dimensiones indeseadas.