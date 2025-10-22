Nianzou apura para volver a las órdenes de un Matías Almeyda que ya cuenta con Jordán

En el Sevilla Fútbol Club no hay tiempo para respirar esta semana. Las malas noticias se sucedieron tras caer ante el RCD Mallorca, con las lesiones de César Azpilicueta y Batista Mendy que dejan a Matías Almeyda sin dos de sus puntales. Tanto el navarro como el galo podrían volver para el duelo ante Osasuna, perdiéndose las visitas a Real Sociedad, Atlético de Madrid y Toledo. Sin embargo, este miércoles parece haber traído un soplo de aire fresco a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los jugadores hispalenses se han ejercitado por tercera vez antes de viajar a San Sebastián, donde sacar tres puntos parece tan necesario como difícil.

Joan Jordán ha superado el cuadro febril que lo ha tenido fuera de los entrenamientos en este inicio de semana. El centrocampista catalán, que no entró en la lista para el choque frente al Mallorca por precaución, podría ser convocado por primera vez en este curso para la visita al Reale Arena. El que fuera futbolista del Alavés la pasada temporada tiene la capacidad de cubrir un hueco en el centro del campo que ningún otro jugador puede: la zona creativa. Por su parte, Tanguy Nianzou ha realizado trabajo al margen del grupo, pisando césped y tocando balón con uno de los miembros del cuerpo técnico de Almeyda. La lesión del zaguero galo fue un contratiempo para el Sevilla, que terminó perdiendo el choque ante el Villarreal al quedarse con diez futbolistas sobre el césped.

Joan Jordán, Rubén Vargas y Alfon, en un entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

De esta forma, únicamente dos jugadores quedan de forma fija en la enfermería del Sevilla Fútbol Club. Ante un calendario complicado, debut en Copa del Rey incluido, Matías Almeyda deberá darle su sitio y minutos correspondientes a una plantilla que cree en la idea de su entrenador. Los hispalenses, guiados por el técnico argentino y su idea de fútbol, se aferran a la idea de darle la vuelta a lo visto ante el Mallorca. Después de un arranque complicado, el bonaerense consiguió lo que quería en un vestuario unido, que deberá apretarse los machos para certificar cuanto antes la permanencia y, si el tiempo, lo permite, soñar con cotas más altas.