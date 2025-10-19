César Azpilicueta: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Las malas noticias nunca vienen solas, y el Sevilla Fútbol Club lo ha comprobado este fin de semana. Los hispalenses no fueron capaces de aguantar el resultado ante el Mallorca, colista de Primera División, que remontó el tanto inicial de Rubén Vargas gracias a Vedat Muriqi y Mateo Joseph. Además de caer frente a un equipo que únicamente había conseguido una victoria en esta edición del campeonato liguero, Matías Almeyda perdió en la primera jugada del encuentro a un futbolista que estaba siendo trascendental en su esquema, reforzando una defensa que, con el paso de las jornadas, parecía haber encontrado la tranquilidad y solidez anhelada.

Hablamos de un César Azpilicueta cuya relevancia desde que aterrizase en el combinado nervionense no tiene parangón. Hasta el encuentro de este fin de semana contra el conjunto bermellón, el navarro había disputado todos los minutos a las órdenes del técnico bonaerense. Pese a oficializarse su fichaje antes del duelo frente al Girona, el zaguero no entró en la convocatoria debido a la premura de su llegada. Sin embargo, Almeyda optó por darle la titularidad ante el Elche, puesto en el que se ha mantenido hasta esta última jornada. En una de las primeras jugadas del partido disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el que fuera capitán del Chelsea dio el susto al abandonar el terreno de juego debido a unas molestias. Algo más de 24 horas después, la entidad blanquirroja ha hecho público el parte de lesión del central.

Azpilicueta, que podría repetir titularidad, mira a la cámara entre un grupo de compañeros. / Juan Carlos Vázquez

Según ha informado el Sevilla Fútbol Club, el defensor pamplonica sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo, que le impedirá estar presente en las visitas a Real Sociedad, Toledo y Atlético de Madrid. Curiosamente, Azpilicueta podría volver para el encuentro que los nervionenses disputarán el próximo 8 de noviembre ante Osasuna, equipo con el que dio el salto al fútbol profesional en 2007. Dos años en el Olympique de Marsella precedieron a su exitosa etapa en el Chelsea, defendiendo la elástica blue durante once temporadas antes de regresar a España y militar dos cursos en el combinado colchonero, su última casa antes de firmar por el conjunto sevillista.

Sin duda, esta lesión altera los planes de Matías Almeyda y pone en un brete la defensa blanquirroja. A la espera de que Tanguy Nianzou termine de recuperarse, el técnico argentino deberá darle minutos a los menos habituales, como son Kike Salas, Andrés Castrín, Ramón Martínez o Fábio Cardoso. Marcao es el único de los centrales titulares que está disponible para el bonaerense, al que ahora se le avecina un calendario complicado en el que deberá conseguir ganar si quiere recuperar las sensaciones positivas que parecen haberse borrado de un plumazo con la derrota frente al Mallorca.