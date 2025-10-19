Una serie de casualidades unen las últimas derrotas del Sevilla en casa ante el colista

La afición del Sevilla Fútbol Club no terminó nada contenta tras la derrota de los suyos frente al Mallorca. El conjunto bermellón consiguió darle la vuelta al electrónico con dos tantos de Mateo Joseph y uno de Vedat Muriqi, que hicieron inútil el gol de Rubén Vargas que inauguró el encuentro. Después de golear al Fútbol Club Barcelona y dormir en puestos europeos durante todo el parón de selecciones, los de Matías Almeyda sufrieron un golpe de realidad ante el colista de LaLiga, que únicamente había sido capaz de ganar un encuentro en el arranque de la competición doméstica. Según informaba en su cuenta de Twitter el periodista Pedro Martín, conocido popularmente como 'Pedrito números' por su usuario en dicha red social y su afición a los datos, esta es la tercera vez en los últimos 40 años que los nervionenses perdían frente al último clasificado de la categoría de oro del fútbol español en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Curiosamente, una serie de datos relacionan los dos precedentes, uno en la temporada 2011/2012 y otro en la 1986/1987. En este mismo siglo, el Sevilla cayó frente al Granada el 31 de octubre de 2011. Al igual que ocurriese ante el Mallorca, los locales se adelantaron y vieron cómo su rival remontaba gracias a los goles de Geijo y Mikel Rico, ambos asistidos por Ighalo. Manu del Moral, cuyo paso por Nervión dejó mucho que desear, fue el autor del tanto sevillista. El único encuentro en el que se rompe el guió visto frente a insulares y nazaríes es el primero, que se disputó en el Sánchez-Pizjuán el 8 de febrero de 1987. El CD Sabadell FC visitaba al conjunto hispalense con la imperiosa necesidad de conseguir puntos, algo que hizo en su visita a la capital andaluza. Un tanto de Nacho en el minuto 55 decantó la balanza para los catalanes, que consiguieron salir airosos.

Curiosamente, y pese a llegar ambos como colistas de LaLiga, tanto Granada como Sabadell consiguieron salvarse a final de temporada, quedando un puesto por encima del descenso. Si el Racing de Santander estuviera en Primera División debería tener cuidado, ya que terminó perdiendo la categoría en ambas ocasiones, de forma muy estrepitosa en el 87 al sumar únicamente 27 puntos. Mientras que el Fútbol Club Barcelona ganó la Copa del Rey en 2012, la Real Sociedad hizo lo propio 25 años antes. En ambas ocasiones, el Real Madrid se proclamó campeón del torneo de la regularidad, dando la sorpresa el Atlético de Madrid hace poco más de una década al levantar la UEFA Europa League. En aquella liga de 18 equipos de los 80, el Sevilla Fútbol Club logró salvarse justo por encima del cuadro arlequinado, quedando en decimocuarta posición; mientras que en el 12 sumó 50 puntos que le permitieron terminar el curso en la novena plaza, un precedente algo más halagüeño de cara a un curso en el que se ha comenzado a trabajar en el resurgir del combinado blanquirrojo.