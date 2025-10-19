Una leyenda de Chile carga contra Alexis Sánchez tras asegurar que no sabe si son "tan amigos"

Tras lograr la épica goleando al Fútbol Club Barcelona antes del parón de selecciones, el Sevilla Fútbol Club ha visto cómo el RCD Mallorca lo bajaba de nuevo a una realidad más gris y dolorosa. El colista no sólo ganó, sino que remontó en un Ramón Sánchez-Pizjuan incrédulo con lo que ocurrió tras 60 minutos de dominio blanquirrojo. Se suele decir que el que perdona acaba pagando, y eso fue lo que le ocurrió a los pupilos de un Matías Almeyda que, en esta ocasión, no tuvo ni el acierto ni la suerte necesarias para conseguir los tres puntos frente a uno de los peores equipos de la categoría de oro del fútbol español.

Ni el once inicial ni los cambios del técnico bonaerense sirvieron para cortar la sangría bermellona, capitaneada por Vedat Muriqi y el debut goleador, por partida doble, del ariete Mateo Joseph. El entrenador del cuadro nervionense optó por la suplencia de un Alexis Sánchez al que parecen irle saliendo las cosas en esta nueva etapa de su extensa carrera. Después de quedar relegado a un segundo plano en Udinese, el chileno ha encontrado su hueco en la capital andaluza. Almeyda y Antonio Cordón apostaron por su llegada, algo que el futbolista ha agradecido con buenas actuaciones en los encuentros donde ha gozado de opciones. Sin embargo, no todo el mundo parece conforme con la decisión tomada por la leyenda de La Roja.

Agoumé se felicita con Alexis Sánchez. / Antonio Pizarro

Si hay tres jugadores que han marcado la historia reciente de la selección chilena de fútbol esos son Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal. Considerados por Manuel Pellegrini, actual técnico del Real Betis Balompié y serio candidato a convertirse en entrenador del combinado nacional sudamericano, como el trío de oro de La Roja, los futbolistas son leyendas vivas de su país. Aunque se antoja lógico que guardasen buena relación entre ellos, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona o Juventus de Turín reconocía este pasado verano que, aunque tiene "buena onda" con el flamante fichaje del Sevilla Fútbol Club, no sabe si son "tan amigos, aunque cuando estamos en la Selección nos reímos, pero no somos de mandarnos mensajes o cosas así. Sí competimos sanamente. En la cancha nos hablamos mucho, hemos jugado casi toda la vida juntos, nos llevamos bien".

Esto ha quedado más que demostrado en una entrevista reciente, en la que Arturo Vidal ha dejado un recadito al que fuera su compañero en la selección: "Por algo me vine y no me quedé en Europa, donde podía jugar hasta los 50 años en un equipo que pelee en media tabla o por el descenso". El ex del Bayern de Múnich milita actualmente en Colo Colo, equipo al que regresó en 2023 tras una más que exitosa carrera por Europa y una breve etapa en Brasil. Este curso, el centrocampista ha disputado 23 encuentros, anotando tres goles y regalando una asistencia, números muy similares a los que está consiguiendo Alexis en el Sevilla: dos tantos y un pase de gol en seis partidos.