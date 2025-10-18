Un aficionado del Sevilla FC se hace viral por mezclar su equipo ¡con marchas de Semana Santa!

Muchas ocasiones se escucha decir que en la mezcla está el demonio, pero hay otras destinadas a triunfar. Uno de esos casos se ha dado recientemente en la red social TikTok con el usuario @sevillafcballerz, que se ha hecho viral por sus vídeos mezclando dos de las grandes pasiones de la ciudad de Sevilla: la Semana Santa y el Sevilla Fútbol Club. Comenzando su actividad en el mes de febrero, esta cuenta ha conseguido más de 400.000 likes y casi 4.000 seguidores, números bastantes reseñables para dedicarse única y exclusivamente al combinado nervionense. Sin embargo, su crecimiento se debe en gran medida a las piezas fusionando el mundo cofrade con el sevillista, algo que hizo en su tercera publicación homenajeando a Éver Banega, uno de los jugadores con más calidad de la historia del cuadro hispalense, al que Monchi alabó hace apenas unos días.

Uniendo los mejores momentos del argentino con la marcha "Volver" de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, comenzó una saga que mantiene viva a día de hoy y en la que ha optado por usar sonidos de distintas bandas relacionadas con la Semana Santa de la capital hispalense. Con casi 300.000 visitas, el vídeo más viral de esta cuenta tiene como protagonista a Stéphane M'Bia, ídolo de masas pese a su corta estancia en el Sevilla gracias a su carisma, sus actuaciones y, especialmente, el tanto ante el Valencia que supuso el pase de los blanquirrojos a la final que terminaría con la consecución de la tercera UEFA Europa League ante el Benfica. De nuevo, Virgen de los Reyes fue la elegida por el usuario para acompañar los highlights del centrocampista camerunés, usando en esta ocasión la pieza "Al Cristo de los Faroles", dedicada al Cristo de la Clemencia de la ciudad de Córdoba.

Ivan Rakitic, Loïc Badé, Wissam Ben Yedder, Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri o Andrés Palop también han recibido un homenaje por parte de este usuario, que también ha dedicado vídeos en TikTok a jugadores menos reconocidos como Quincy Promes, Gary Medel, Diego Perotti o Yehven Konoplyanka. La repercusión de estas publicaciones ha alcanzado unos niveles insospechados, e incluso en el propio Sevilla Fútbol Club son conocedores de las piezas que @sevillafcballerz ha creado. En una ciudad pasional como es la capital hispalense, no cabe duda de que este tipo de mezclas entre cofradías y fútbol terminarían ocurriendo, siendo además un éxito entre los aficionados del combinado blanquirrojo.