Guardado, sobre el derbi de Copa y el palo: "Se agarraron a todo para hacer una telenovela y parar el partido"

Aquel derbi copero del lanzamiento del palo que impactó en Joan Jordan fue uno de los momentos más tensos de los últimos años vividos en los derbis sevillanos, siempre intendos como ninguno. El Betis acabó conquistando esa campaña la Copa del Rey y pocos se han atrevido a hablar de lo sucedido abiertamente. Se habla en voz baja, hay muchos dimes y diretes, pero hacía tiempo que nadie lo recordaba de forma pública hasta que lo ha hecho Guardado en El Chiringuito con Josep Pedrerol.

"Sé lo que se vivió en ese túnel de vestuarios y en ese derbi. Fue algo vergonzoso. Fue una vergüenza lo que intentó hacer no el Sevilla, cuyo nombre no mancharía como club, pero sí dos o tres personas que en ese momento trabajaban para el club", recordaba el mexicano, que un día después, tras superar la eliminatoria, imitó la acción (con mal gusto) con una botella. "Intentaron parar el partido y que perdiéramos el encuentro por ese incidente, que estuvo fatal. Condeno el lanzamiento del palo, eso no puede pasar en un campo de fútbol, pero a partir de ahí lo que pasó fue una vergüenza", prosiguió.

El ex bético cree que el Sevilla intentó pasar de ronda en los despachos agarrándose a esa acción fuera de lugar. "Se agarraron a todo para hacer una telenovela y parar el partido. A Joan Jordan también lo excluyo de todo, porque recibió órdenes. Pasó lo que pasó y para mí gracias a eso ganamos esa eliminatoria. Estábamos cabreadísimos por todo lo que se vivió dentro. Alguien no quería jugar ese partido. No sé quién exactamente, pero alguien no quería jugar o aprovechar eso para ganarlo en la mesa (despacho). No sé con qué objetivo quería parar el encuentro, que se estaba viviendo con una pasión increíble. Se reinició al final al día siguiente sin nuestra gente", explicó Guardado, que añadió: "El palo estaba ahí. Los árbitros discutían con los capitanes y los entrenadores... Yo escuchaba que si tenía una contusión y que no podía seguir jugando. Agarré el palo enfrente del árbitro y dos y dije "mira, mira", y empecé a darme con el palo en la cabeza. Lo doblé entero, el mismo palo. "¿Ahora tengo yo una contusión, no puedo jugar?", le dije al árbitro. Estaba muy cabreado".

El que fuese capitán del Betis se refirió a la actitud de Julen Lopetegui en ese momento, pero apuntó más alto como ordenantes de las órdenes: "No me gustó la actitud de Lopetegui. Lo respeto como entrenador, pero en ese momento no me pareció un caballero del fútbol. Aunque no sé si él lo manejó todo. A lo mejor venía de más arriba".