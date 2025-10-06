¡Éxtasis en Palma del Río! Así han reaccionado cuando les ha tocado el Betis

Así se ha vivido en Palma del Río el momento en el que sale el Betis como rival en Copa del Rey

En la primera hora de la tarde de este lunes 6 de octubre de 2025, el Real Betis Balompié ha conocido su rival para la primera ronda de la Copa del Rey en la temporada 2025/26. Comienza esa fase de mezclar tres competiciones entre la liguera, la copera y la europea que llevará al límite hasta el final de temporada a las plantillas tanto de Primera División como las de categorías inferiores que vayan poco a poco superando y quemando etapas. Finalmente, su rival ha sido el Atlético Palma del Río, que juega en el estadio que tiene el nombre de un ilustre futbolista que vistió la camiseta de las trece barras en su día, canterano y bético: Sergio León.

Como el combinado de La Palmera juega el día 27 su partido de LaLiga ante el Atlético de Madrid, lo normal es que los de Manuel Pellegrini se vean las caras ante el conjunto cordobés el jueves 30 de septiembre. Eso sí, la reacción tras conocer que el Betis era su rival, no ha dejado indiferente a nadie. Primero lo ha sabido Sergio por una llamada que tenía y lo celebró con anterioridad hasta que la retransmisión llegó a la sala y se desató la locura.

La reacción del Palma del Río, rival del Betis

Lo normal en este tipo de sorteos es que cuando los equipos de primer nivel se enfrentan en esa primera fase a los equipos más modestos que han conseguido llegar a estas instancias, las reacciones en directo desde la 'Ciudad del Fútbol' en La Rozas sean muy llamativas. Sobre todo, debido a la gran ilusión que genera el poder enfrentarse a este tipo de rivales de tanta entidad, la gran cantidad de pequeñas historias que traen consigo este tipo de duelo y el romanticismo que siempre desprende una competición como es la Copa del Rey.

La felicidad que se ha desatado en el conjunto cordobés ha sido extraordinaria, sabiendo que al margen del propio delantero que anotó muchísimos goles con el conjunto verdiblanco, hay otros miles y miles de béticos en la provincia de Córdoba que van a querer vivir ese momento tan especial, que incluso podría vivir un cambio de escenario si las autoridades federativas lo estiman oportuno.

Sergio León celebra uno de sus goles con el Betis / Europa Press

Fechas de la Copa del Rey

Las eliminatorias correspondientes a esta fase inicial se disputarán los días 28, 29 y 30 de octubre, todas ellas a partido único y en el campo del equipo de menor categoría, una fórmula que sigue reforzando la emoción característica del torneo del KO.

El torneo finalizará allá por abril del año 2026 con una final que volverá a celebrarse en el estadio de La Cartuja y en la que espera poder estar el combinado de La Palmera.