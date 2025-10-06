Dos notas de calidad y Pau López, la base del boceto del triunfo del Betis ante el Espanyol

El Betis sumó tres puntos de oro para cerrar una muy buena semana, con las victorias ante Osasuna, Ludogorets y Espanyol. Y eso que el choque ante el cuadro de Manolo González no pintaba bien, con una primera parte en la que los pericos le metieron mucho ritmo e intensidad al juego, hasta adelantarse en el marcador.

Pero los verdiblancos tienen mucha calidad y en dos zarpazos le dieron la vuelta con los tantos del Cucho Hernández y de Abde. A partir de ahí, sufrimiento atrás tirando de solidez defensiva y Pau López como protagonista para darle el triunfo a su equipo parando el penalti señalado a instancias del VAR.

DEFENSA

El Espanyol salió como es habitual en su estadio, con muchísima intensidad en las acciones –prácticamente al límite– y ritmo alto de juego, con una buena presión sobre los verdiblancos para robar en campo contrario. Esta vez, Manolo González apostó por un 4-4-2 asimétrico, con Pere Milla partiendo en la izquierda y cayendo hacia dentro para dejarle toda la banda a Carlos Romero.

Además, Javi Puado se movía con total libertad, con Roberto Fernández como referente; y en la medular apoyaba a Pol Lozano y Edu Expósito. A eso se le añadió la velocidad del explosivo Dolan, por lo que el peligro merodeó pronto por el área bética, hasta que llegó el 1-0. El cuadro blanquiazul se sintió cómodo con el marcador a favor, el Betis le inquietaba poco y siguieron los acercamientos a la portería verdiblanca, bien solventados por Natan y Valentín Gómez.

Pau López y Natan festejan el triunfo con la afición verdiblanca. / Enric Fontcuberta / Efe

En la segunda mitad, el brasileño y el argentino se fajaron, sobre todo con el 1-2, ante el empuje perico en busca del empate con los centros laterales de Carlos Romero y Koleosho en busca de Roberto Fernández y Kike García, tras los cambios del técnico local. Los centrales béticos contaron con los apoyos de Marc Roca y Altimira y al final, con Pau López como protagonista parando a Puado la pena máxima, el marcador no se movió.

ATAQUE

Le costó al Betis generar peligro en la primera parte. Y eso que el Cucho se movió muy bien para conectar con Abde y Antony y lanzar contragolpes, pero Dmitrovic tuvo poco trabajo. Distinta fue la historia en la segunda mitad. El Betis tuvo momentos en lo que controló la pelota y generó peligro por los costados y así, en una de las poquísimas subidas al ataque de Ricardo Rodríguez, el internacional suizo puso un centro fuerte y con rosca que el Cucho, con un gran giro de cuello, remató a gol, al palo largo, para hacer inútil la estirada de Dmitrovic.

Antony felicita al Cucho por su gol al Espanyol. / Enric Fontcuberta / Efe

Y en una contra, el principal argumento ofensivo del Betis en Barcelona, llegó el 1-2. Sensacional pase de Fornals a Abde, que tras realizar un gran control se fue en velocidad y con la izquierda batió por bajo al meta perico. A partir de ahí, posesiones largas para dormir el partido... y a defender.

VIRTUDES

Dos zarpazos de calidad para darle la vuelta al marcador y el penalti parado por Pau López.

TALÓN DE AQUILES

El poco control de la pelota en el primer tiempo.